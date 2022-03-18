Sự kết hợp 'đỉnh' không thể nói nên lời - Heo chiên giòn xốt chua ngọt!

Đam mê ẩm thực Hàn thì phải biết món này. Ăn vào vừa giòn nhẹ, vừa chua chua, kèm mì tương đen là đủ bộ đôi luôn
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Thịt heo xốt chua ngọt
Nguyên liệu:
- 350gr thịt nạc heo/ gà
- 1 cup bột khoai tây
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
- 2 tép tỏi
- ½ cup thơm
- Dầu ăn, muối, tiêu, nước
Hỗn hợp chua ngọt:
- 3 muỗng canh đường
- 1 muỗng canh giấm
- 2 muỗng cafe nước mắm
- 2 muỗng cafe nước tương
- 1 muỗng canh dầu hào
Cách làm:
- Pha 1 cup bột khoai tây với 1 cup nước, chờ bột lắng xuống thì chắt phần nước đi
- Cắt thịt heo thành sợi vừa ăn, ướp với nước cốt hành tỏi, chút muối tiêu cho vừa khẩu vị, 1 lòng trắng trứng và phần bột khoai tây. Trộn đều.
- Cắt rau củ thành các miếng mỏng vừa ăn
- Làm xốt chua ngọt:
- Xào hành tây, tỏi, dứa và cà rốt cho chín, cho 1 ½ cup nước cùng phần hỗn hợp chua ngọt. Đun sôi, tạo sánh bằng bột bắp pha nước
- Chiên ngập dầu thịt 2 lần để có độ giòn như ý
- Trình bày ra đĩa, rưới xốt lên hoặc chấm ăn kèm tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu