Sự kết hợp 'đỉnh' không thể nói nên lời - Heo chiên giòn xốt chua ngọt!

Món ngon mỗi ngày 18/03/2022 16:30

Đam mê ẩm thực Hàn thì phải biết món này. Ăn vào vừa giòn nhẹ, vừa chua chua, kèm mì tương đen là đủ bộ đôi luôn

Thịt heo xốt chua ngọt

Sự kết hợp 'đỉnh' không thể nói nên lời - Heo chiên giòn xốt chua ngọt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr thịt nạc heo/ gà
  • 1 cup bột khoai tây
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ cà rốt
  • 2 tép tỏi
  • ½ cup thơm
  • Dầu ăn, muối, tiêu, nước

Hỗn hợp chua ngọt:

  • 3 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh giấm
  • 2 muỗng cafe nước mắm
  • 2 muỗng cafe nước tương
  • 1 muỗng canh dầu hào

Cách làm:

- Pha 1 cup bột khoai tây với 1 cup nước, chờ bột lắng xuống thì chắt phần nước đi

- Cắt thịt heo thành sợi vừa ăn, ướp với nước cốt hành tỏi, chút muối tiêu cho vừa khẩu vị, 1 lòng trắng trứng và phần bột khoai tây. Trộn đều.

- Cắt rau củ thành các miếng mỏng vừa ăn

  • Làm xốt chua ngọt:

- Xào hành tây, tỏi, dứa và cà rốt cho chín, cho 1 ½ cup nước cùng phần hỗn hợp chua ngọt. Đun sôi, tạo sánh bằng bột bắp pha nước

- Chiên ngập dầu thịt 2 lần để có độ giòn như ý 

- Trình bày ra đĩa, rưới xốt lên hoặc chấm ăn kèm tùy thích

 

 

Sự kết hợp 'đỉnh' không thể nói nên lời - Heo chiên giòn xốt chua ngọt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu

Gà nướng mật ong - Ngọt ngọt, thơm nức mũi, trẻ con mê mẩn ngay!

Gà nướng mật ong - Ngọt ngọt, thơm nức mũi, trẻ con mê mẩn ngay!

Làm gà nướng đơn giản, nhanh gọn mà ăn siêu ngon

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon cách làm thịt heo chiên sả ớt nước xốt ngon

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ