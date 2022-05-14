Panchan Kim chi củ cải cho tín đồ mê ẩm thực Hàn!

Món ngon mỗi ngày 14/05/2022 18:44

Cách làm kim chi củ cải, giòn tươi, cay cay chua chua

KIM CHI SU HÀO

Panchan Kim chi củ cải cho tín đồ mê ẩm thực Hàn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg su hào
  • Bột ớt Hàn Quốc
  • Cà rốt, hành, hẹ
  • Lê, hành tây, gừng, tỏi

Cách làm:

- Su hào bỏ vỏ, cắt hình vuông nhỏ vừa. Cho 1 muỗng canh muối vào xóc đều để 20-30 phút.

- Cà rốt 1 củ nhỏ bỏ vỏ cắt sợi. Hẹ và hành lá cắt khúc.

- Su hào rửa lại với nước nhiều lần cho ra chất mặn. Để ráo.

- Làm nước xốt kim chi: 2 trái lê bỏ vỏ cắt nhỏ cho vào máy, thêm 1/4 củ hành tây, nhánh nhỏ gừng, 3-5 tép tỏi. Xay nhuyễn tất cả.

- Cho hỗn hợp đã xay nhuyễn ra âu to. Cho vào 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe muối, 2-3 muỗng canh bột ớt Hàn Quốc. Trộn đều, cho cà rốt, hẹ, hành vào trộn cùng. Cho su hào vào trộn đều.

- Cho vào lọ thuỷ tinh, đậy nắp kín. Để ngoài nơi thoáng mát 1-2 ngày cho kim chi su hào được chua. Sau đó cho vào ngăn mát lạnh để được lâu và giòn ngon.

 

Panchan Kim chi củ cải cho tín đồ mê ẩm thực Hàn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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