Mùa hè chán ăn hãy thử ngay món chay này đảm bảo vừa bổ dưỡng lại cực 'đưa cơm' ai cũng thích mê!

Món ăn lạ miệng này bạn sẽ tìm thấy nhiều tại các nhà hàng ở Thái vì món ăn này sẽ cần đến loại gia vị sa tế cay ngon đặc trưng của ẩm thực nước này. Thực tế, phiên bản gốc của món này là thịt gà xào hạt điều, nhưng ở đây, chúng tôi thay thế bằng đậu phụ - một nguyên liệu thuần chay sẽ đa dạng với nhiều chế độ ăn uống hơn.

Nếu món đậu phụ thông thường ăn mãi cũng nhàm, bạn có thể thử chế biến kiểu mới này, hương vị không những thơm ngon mà còn hao cơm trông thấy. Đó chính là món đậu phụ xào hạt điều .

Ngoài ra, nếu bạn đang theo đuổi chế độ ăn kiêng, cũng có thể dùng đậu phụ như nguyên liệu thay thế hợp lý. Món ăn cực lạ miệng này được kết hợp từ đậu phụ, ớt, tỏi, tiêu, hành tây cùng hạt điều được rưới nước sốt đậm đà.

Nguyên liệu cần thiết

- 400g đậu phụ (bạn nên dùng đậu phụ cứng một chút sẽ giúp khi chiên dễ dàng hơn, ngoài ra nếu bạn muốn dùng đậu phụ mơ cũng được)

- 90ml nước, dầu mè, tương ớt, nước mắm, đường, 4 tép tỏi, 4 quả ớt sừng, 1 quả ớt chuông xanh, nửa củ hành tây, 1 quả ớt chuông đỏ, 80g hạt điều rang, chút hành lá cắt nhỏ.

Cách thực hiện đậu phụ xào hạt điều

Bước 1:

Trong cái chảo vừa hoặc lớn, đun nóng dầu, cho tỏi và gừng vào xào trong 1 hoặc 2 phút cho thơm. Sau đó cho đậu phụ vào, đảo cẩn thận để gừng và tỏi hòa quyện hương vị. Xào hỗn hợp khoảng 3 đến 4 phút, cho đến khi đậu phụ có màu vàng nhẹ.

Bước 2:

Cho ớt chuông đỏ và cần tây vào xào cùng, đảo đều khoảng 1 phút, cho nấm và măng vào.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 3:

Thêm nước dùng rau hoặc nước sạch và nước tương, để lửa nhỏ trong 1 hoặc 2 phút, cho đến lúc rau mềm nhưng chưa chín.

Bước 4:

Cho hỗn hợp nước-bột bắp vào khuấy đều, đun cho đến lúc đặc lại và các loại rau củ đã chín. Sau đó cho hạt điều và hành lá vào xào cùng. Trộn đều tay.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 5:

Dùng đậu phụ xào hạt điều ngay lúc nóng. Bạn có thể phục vụ món rau xào này cùng cơm, mì nấu chín hoặc ngũ cốc nguyên hạt loại bạn yêu thích.

Những điều cần chú ý khi làm món đậu phụ xào hạt điều

Ảnh minh họa: Internet

- Đừng nấu hành tây và ớt chuông quá chín, hãy giữ chúng giòn một chút khi ăn sẽ ngon hơn.

- Bạn có thể tăng phần nước sốt để chúng đậm đà hơn.

- Thêm hạt điều vào sau cùng và chắc chắn rằng bạn sẽ ăn luôn nếu không chúng sẽ bị ngấm nước và trở nên ỉu, mất độ giòn của hạt điều.

- Bạn có thể thêm bột ớt khô để tăng độ cay lẫn màu sắc rực rỡ cho món ăn.