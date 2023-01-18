Món ngon ngày Tết cho "tín đồ" thích ăn đồ nếp: Xôi tím dẻo thơm đẹp mắt vô cùng

Món ngon mỗi ngày 18/01/2023 05:00

Cách làm xôi tím không khó, về cơ bản là vẫn giống cách đồ xôi thông thường. Tuy nhiên, để xôi dẻo thơm và lên màu tím đẹp thì cũng cần vài lưu ý.

Nguyên liệu:

Gạo nếp - 1kg. Chọn loại nếp ngự, nếp ngon thì xôi sẽ dẻo ngon hơn.

Lá cẩm tươi

Dầu ăn, đường, muối, nước cốt dừa (có thể bỏ nếu không thích)

Cách thực hiện

Gạo nếp mang vo sạch rồi ngâm gạo trong nước lạnh khoảng 6 tiếng để gạo ngậm no nước, mềm ra đồ xôi sẽ ngon. Hoặc bạn có thể ngâm nước âm ấm trong khoảng 4 tiếng cũng được.

Gạo nếp hấp tầm 20 phút mở nắp thêm tí nước nếu xôi khô và hấp thêm 10 -15 phút đến khi chín dẻo là hoàn thành.

 

Trình bày: xoài chín cắt lát và ăn kèm với nước cốt dừa.

 

Món ngon ngày Tết cho 'tín đồ' thích ăn đồ nếp: Xôi tím dẻo thơm đẹp mắt vô cùng - Ảnh 1

Rưới đều nước cốt dừa lên xôi và ăn kèm xoài

 

 

 

 Món ngon ngày Tết cho 'tín đồ' thích ăn đồ nếp: Xôi tím dẻo thơm đẹp mắt vô cùng - Ảnh 2

 Rất đơn giản, bắt mắt và ngon miệng. Chúc cả nhà thành công.

 

Nguồn: FB Quynh Duyen

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