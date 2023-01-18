Món ngon ngày Tết cho "tín đồ" thích ăn đồ nếp: Xôi tím dẻo thơm đẹp mắt vô cùng

Cách làm xôi tím không khó, về cơ bản là vẫn giống cách đồ xôi thông thường. Tuy nhiên, để xôi dẻo thơm và lên màu tím đẹp thì cũng cần vài lưu ý.
- Cách làm giò xào đón Tết: Giòn sừn sựt, thơm nồng mà ăn chẳng bị ngấy
- Cận kề ngày Tết lưu ngay công thức "đỉnh của chóp" món bánh FRUITS TIRAMISU thơm mềm, béo ngọt cả nhà ai cũng mê
Nguyên liệu:
Gạo nếp - 1kg. Chọn loại nếp ngự, nếp ngon thì xôi sẽ dẻo ngon hơn.
Lá cẩm tươi
Dầu ăn, đường, muối, nước cốt dừa (có thể bỏ nếu không thích)
Cách thực hiện
Gạo nếp mang vo sạch rồi ngâm gạo trong nước lạnh khoảng 6 tiếng để gạo ngậm no nước, mềm ra đồ xôi sẽ ngon. Hoặc bạn có thể ngâm nước âm ấm trong khoảng 4 tiếng cũng được.
Gạo nếp hấp tầm 20 phút mở nắp thêm tí nước nếu xôi khô và hấp thêm 10 -15 phút đến khi chín dẻo là hoàn thành.
Trình bày: xoài chín cắt lát và ăn kèm với nước cốt dừa.
Rất đơn giản, bắt mắt và ngon miệng. Chúc cả nhà thành công.
Nguồn: FB Quynh Duyen