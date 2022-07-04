Món ngon bữa tối: Gà nấu đậu bùi bùi béo béo của đậu, thịt gà dai chắc thị ăn là nghiền

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 16:00

Nước dùng sệt sệt, đậu bùi béo, chấm bánh mì ăn bao phê

GÀ NẤU ĐẬU

Món ngon bữa tối: Gà nấu đậu bùi bùi béo béo của đậu, thịt gà dai chắc thị ăn là nghiền - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con gà ta
  • 2 củ khoai lang/ khoai tây, khoai môn..
  • 1 trái bắp mỹ
  • 2 củ cà rốt
  • Đậu hà lan, đậu gà
  • Hành tím, tỏi, sả, hành tây
  • 1 trái dừa
  • Các loại gia vị
  • Cà chua
  • Pate gan gà
Món ngon bữa tối: Gà nấu đậu bùi bùi béo béo của đậu, thịt gà dai chắc thị ăn là nghiền - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gà chặt miếng vừa ăn, ướp cùng tiêu, hạt nêm, nước tương, nước mắm, tương cà, sate, đường, bột nghệ, và tỏi hành tím băm nhuyễn, đập dập cây sả ướp chung. Ướp trong vòng 30-60 phút 

- Cà rốt, khoai lang cắt miếng vừa ăn.

- Đậu gà ngâm qua đêm, lột vỏ.

- Chiên sơ từng miếng gà và khoai lang để nấu tránh bị nát

- Xào cà chua với hành - tỏi phi cho thơm, thêm 2 muỗng pate và trộn đều. Cho gà đã chiên sơ vào, để ngấm gia vị thì cho nước dừa tươi, thêm nước lọc cho vừa khẩu phần ăn của gia đình.

- Đun lửa nhỏ để sôi liu riu thì cho cà rốt, khoai tây, bắp mỹ, và đậu vào nồi. Tiếp tục đun lửa vừa để các nguyên liệu chín mềm, nêm nếm cho vừa khẩu vị. Cuối cùng cho hành tây xắt múi cau vào, đun thêm tầm 2-3 phút là tắt bếp.

- Ăn kèm với bún/ bánh mì tùy ý

 

Món ngon bữa tối: Gà nấu đậu bùi bùi béo béo của đậu, thịt gà dai chắc thị ăn là nghiền - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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