Mẹ đảm chia sẻ thực đơn 'nhà làm' như 'nhà hàng', chồng con cũng phải 'gật gù' khen ngon

Món ngon mỗi ngày 24/05/2021 12:07

"Hôm nay ăn gì?" - một câu hỏi chắc chắn ngày nào cũng khiến cho các bà nội trợ đau đầu. Cứ nấu tới nấu lui vài món ăn quen thuộc, chồng kêu la ngán ngẫm, con thì chẳng muốn ăn.

Các mẹ nội trợ đừng lo nhé! Sau đây sẽ là gợi ý hàng chục mâm cơm gia đình với các món ăn "lạ" mà "quen", fan bếp núc đã chắt chiu để chia sẻ với các mẹ đây rồi. Từ nay, các mẹ chỉ sợ nấu cơm không đủ cho chồng và con ăn thôi nhé, vì nhìn các món ăn gợi ý thôi mà đã phát thèm rồi nè!

Chủ tài khoản Thu Thuy chia sẻ trên hội "Yêu bếp" vô vàn thực đơn cho bữa ăn gia đình mình, có những món "lạ mà quen", "bắt cơm" vô cùng.

1.Tôm xào bơ tỏi - Canh đậu phụ - Củ sen chiên - Cải thảo xào

- Tôm xào bơ tỏi: Bắt chảo lửa nhỏ, cho bơ cùng chút dầu ăn vào, phi thơm tỏi băm, cho tôm đã làm sạch vào đảo đều, tới khi chín thì rắc thêm chút muối, hạt tiêu và thảo mộc theo ý thích (rosemary, thyme, oregano,.. đều hợp).

- Canh đậu nấm: Cà chua bổ múi cau, phi thơm hành tỏi rồi xào sơ, không dằm nát vì dằm nát cà chua nước không được trong. Cho nước trắng hoặc muốn đậm vị hơn thì cho nước ninh rau củ (dashi). Đun sôi rồi thả nấm và đậu phụ vào, khi nước vừa sôi trở lại thì giảm lửa để đậu không bị nát. Đun khoảng 2-3 phút nấm chín thì tắt bếp nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn.

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Mâm cơm 'tươm tất' nhìn thôi đã món ăn ngay - Ảnh: FBNV

2.Thịt xiên nướng - Canh ngô nấm kim châm - Súp lơ xào tỏi

Món thịt xiên nướng sẽ làm theo 3 bước:

1. Thái thịt mỏng. Ướp thịt với tất cả các nguyên liệu trên ít nhất 12 tiếng. Có thể quay lò vi sóng một miếng thịt trước để xem có cần gia giảm gia vị gì không nhé.
2. Ngâm que tre trong nước lạnh 30 - 60 phút để khi nướng que không bị cháy. Xiên đều thịt vào que, nắm chặt tay thì xiên thịt nhìn sẽ thuôn tròn. Rắc đều vừng lên xiên thịt.
3. Mình dùng nồi chiên không dầu nướng 9 phút 200°C. Khi nướng được 7 phút thì dừng lại phết chút nước hàng pha loãng (thịt sẽ lên màu đẹp hơn, bạn nào thích ăn ngọt thì phết thẳng nước hàng không cần pha loãng nhé).
Thời gian nướng phụ thuộc vào độ lớn của xiên thịt. Nếu không chắc thì sau 7-8 phút nên kiểm tra liên tục hoặc nướng nhiệt thấp hơn (180-190°C) để tránh trường hợp bị khô quá.

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Ngon 'khó cưỡng' trước mâm cơm nhà như 'nhà hàng' của tài khoản Thu Thuy - Ảnh: FBNV

3.Canh kim chi đậu phụ, ức gà sốt kem, pancake bí ngòi, Cải và su hào luộc

- Ức gà sốt kem: Ức gà rửa sạch, thái miếng vuông. Ướp với muối, hạt tiêu, bột tỏi. Sau đó, rán sơ qua thịt gà cho có màu nâu (có thể rán với bơ nếu thích ăn béo ngậy, còn sợ béo thì áp chảo với xíu dầu ăn). Hoà tan thêm bột bắp/ bột năng với kem tươi. Phi thơm hành tỏi và cà rốt băm nhỏ rồi cho kem tươi vào. Đun cho hỗn hợp hơi sền sệt thì đổ thịt gà vào xào chung. Tuỳ vào khẩu vị mỗi người mà nêm nếm lại cho phù hợp cũng như điều chỉnh độ đặc/loãng của hỗn hợp kem.
Lưu ý: Đừng đun quá lâu khiến thịt gà bị khô. Khi hoàn thành có thể rắc thêm chút rosemary và hạt tiêu để tăng hương vị.
- Pancake bí ngòi: 1 quả bí ngòi nhỏ bào sợi, rắc chút muối và chờ 30 phút để nước trong bí ngòi tiết ra. Dùng tay bóp nhẹ để bí ngòi ra hết nước và bỏ hết phần nước này đi. Cho 3 tbsp bột mì + 2 tbsp bột năng + 1 tsp bột nở (baking powder) + 1 quả trứng gà vào bí ngòi. Nêm nếm thêm muối và hạt tiêu, bột tỏi. Trộn đều hỗn hợp, nếu thấy hỗn hợp quá lỏng thì tăng thêm bột mì còn quá đặc thì có thể cho thêm chút sữa. Áp chảo với lửa nhỏ thành từng miếng như hình hoặc làm thành một miếng to đều được.

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Đổi vị với các món 'lạ lạ', biết đâu sẽ thành các món 'quen quen' với gia đình mình - Ảnh: FBNV 

Ngoài các mâm cơm đầy dinh dưỡng, chị Thu Thuy cũng gợi ý một số thực đơn dành cho những ngày các mẹ bận rộn, không có nhiều thời gian để nấu nướng nhưng vẫn đủ "chất lượng" bữa ăn.

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Chủ tài khoản chia sẻ: 'Hôm nay nhà có khách nên mới làm tận 2 món chính là thịt: Canh sườn rau củ - Bắp bò luộc - Đỗ xào tỏi - Cà rốt nướng mật ong' - Ảnh: FBNV
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Thực đơn đầy đủ các món canh, xào, kho để khỏi cần đắn đo suy nghĩ: Thịt kho tàu - Canh cải nấu tôm - Đỗ hấp - Cà chua bi - Ảnh: FBNV
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Ăn thịt ngán rồi thì chị Thu Thuy cũng gợi ý đổi món hải sản: Mực xào dứa cần tây - Rong biển Hijiki om đậu phụ - Canh su su nấu tôm - Bông cải hấp - Ảnh: FBNV
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Món trứng chiên mà làm đẹp thế này chắc chắn con bạn sẽ thích mê: Canh thịt bò khoai tây cà rốt - Trứng cuộn - Bí ngòi nhồi nấm nướng - Ảnh: FBNV 
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Bữa cơm nhà giản dị với các món: Ức vịt chiên giòn - Canh trứng - Cải thảo xào, đơn giản thôi mà vẫn ngập tràn tình yêu thương - Ảnh: FBNV

Ăn cơm lâu lâu cũng ngán phải không mọi người? Vậy cũng đừng lo, chị Thu Thuy cũng đã gợi ý một số món ăn mà chị đã thử nghiệm theo công thức "chị google", các mẹ có thể tham khảo để "dùng dần" khi ngán cơm nè. 

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Bún thịt nướng, bún thịt xào thì đã quá quen rồi, hôm nay chị Thu Thuy còn giới thiệu cho cả nhà thêm món 'Bún gà nướng' - Ảnh: FBNV
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Có món gà rồi thì không thể không nhắc đến món 'Bún măng vịt' nè! - Ảnh: FBNV

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Bát phở bò cho một bữa sáng đầy 'năng lượng' cũng là một lựa chọn quen thuộc của các mẹ phải không nào? - Ảnh: FBNV
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Chắc phải gọi đây là tô 'Bò bún' vì chỉ thấy thịt bò 'tràn' tô còn bún thì 'trốn' mất tiêu - Ảnh: FBNV

Với các món ăn gợi ý siêu "chất lượng" thế này, các mẹ không cần phải đau đầu hằng ngày xoay quanh câu hỏi "Ăn gì hôm nay" rồi. Chúc các mẹ thực hiện thành công và chia sẻ với các fan "Yêu bếp" nhé!

Gặp ‘bà nội trợ nhiều fan hâm mộ’ nhất MXH, món ăn đẹp hơn tranh vẽ, ngắm thôi đã đủ ‘no mắt’

Gặp ‘bà nội trợ nhiều fan hâm mộ’ nhất MXH, món ăn đẹp hơn tranh vẽ, ngắm thôi đã đủ ‘no mắt’

Hội những chị em yêu bếp chắc không còn xa lạ với tên Khánh Linh (SN 1974), chị là một người phụ nữ được cho là "khéo tay nhất hội" vì những món ăn chị nấu đều hội tụ đủ 2 yếu tố "ngon miệng - đẹp mắt".

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