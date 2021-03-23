'Áp chao vịt Lạng Sơn', nghe tên tưởng khó nhưng lại là món ăn cực dễ làm, đổi món cho gia đình ngay thôi!

Món ăn còn được gọi bằng một tên gọi khác, giúp những khách du lịch dễ hình dung hơn là "bánh rán mặn". Bởi vì món chao được làm chủ yếu từ gạo nếp và khoai môn, sau đó được định hình như một chiếc bánh rán. Thịt vịt được dùng làm nhân bánh để tạo độ ngọt. Đặc biệt, món áp chao ăn được ăn kèm với nước chấm chua ngọt và 1 số loại rau thơm càng làm mùi vị thêm thơm ngon, khó cưỡng.

Lạng Sơn là vùng đất nổi tiếng với cảnh đẹp núi non trù phú và đi kèm nhiều món ngon, độc, lạ. Nếu ai từng đặt chân đến nơi đây, chắc hẳn sẽ biết đến món " áp chao vịt Lạng Sơn " nổi tiếng của các gia đình người Tày, Nùng xứ Lạng.

Dưới đây là một số nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn đặc sản xứ Lạng này, được chia sẻ từ chủ tài khoản Facebook Bếp của Thanh, một người dân địa phương:

- Thịt vịt 500 gram (chọn phần ức và bụng)

- Khoai môn 1 củ to

- Nước chấm gồm: Su hào, cà rốt, dấm, đường...

Thịt vịt bạn cần chọn phần ức và bụng - Ảnh: FB

Khoai môn thái lát - Ảnh: FB

Nước sốt gồm su hào, cà rốt và một số gia vị - Ảnh: FB

Cách thức thực hiện:

B1: Gạo nếp ngâm 5 tiếng hoặc qua đêm, khoai môn băm nhỏ, khi nào vớt gạo thì trộn đều khoai môn vào gạo rồi thêm xíu muối.

B2: Đem hỗn hợp xay thành bột nước, sau đó cho toàn bộ vào túi vải lọc, treo lên cho ráo nước để làm bánh. (Lưu ý: Nếu sức máy xay sinh tố yếu hoặc không có chỗ cối xay bột bằng đá cho hỗn hợp mịn và dẻo, thì có thể thay thế bằng bột nếp khô).

B3: Khoai môn băm nhỏ thật nhỏ, cho xíu nước rồi xay nhuyễn, lọc qua rây và đem trộn lẫn bột, nhào cho bột dẻo rồi ủ khoảng 2 tiếng.

B4: Thịt vịt sau khi rửa sạch thái lát mỏng ướp cùng xíu hạt tiêu, bột canh.

B5: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ước chừng sao cho ngập bánh. Dùng 1 chiếc muôi to múc bột vào nửa muôi, gắp 2, 3 miếng thịt vịt đặt vào giữa, sau đó dùng 1 chiếc thìa múc thêm bột để lên phủ kín thịt vịt, miết cho kín. Dầu nóng già thì dùng thìa vét toàn bộ bột vào chảo (bột khi treo cho ráo nước vẫn đảm bảo độ lỏng nhất định chứ không cần khô roong).

B6: Sau khi thả bánh vào rán để nguyên đến khi đáy bánh cứng vàng, bánh tự nổi lên dầu, khi đó lật bánh lại, đợi đến khi bánh có màu vàng sậm và gõ đũa vào nghe tiếng cộp cộp là bánh đạt.

B7: Su hào và cà rốt gọt vỏ thái miếng nhỏ mỏng, trộn đều với bột canh, đường để 5 phút sau đó cho dấm (đã đun sôi để nguội) cùng xíu nước mắm vào. Rắc chút hạt tiêu làm nước chấm.

Đặc sản 'áp chao vịt Lạng Sơn' sau khi đã hoàn thành - Ảnh: FB

Với nguyên liệu dễ tìm, công thức dễ làm, chúng ta đã có ngay món "áp chao vịt Lạng Sơn", đặc sản vùng núi Đông Bắc để thưởng thức. Áp chao ăn nóng, cắt miếng vừa, dọn cùng rau thơm và nước chấm là chuẩn vị. Ngoài ra, có thể ăn kèm thịt vịt quay... đảm bảo cả nhà sẽ có 1 bữa no nê thay thế cho món cơm chính vào những ngày muốn đổi vị.

*Nguồn: Bếp của Thanh