Hướng dẫn cách làm ruốc tôm bông mịn, thơm ngon nhất

Nếu bạn muốn biết cách chế biến ruốc tôm không bị tanh và thơm ngon thì hãy cùng theo dõi ngay cách làm ruốc tôm vừa ngon, vừa nhanh gọn đơn giản và tiết kiệm thời gian sau đây.

Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội. Tự mua nguyên liệu về tiến hành cách làm ruốc tôm là lựa chọn của rất nhiều người. Vừa đảm bảo chất lượng vừa tiết kiệm và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cũng có đến 5-7 loại ruốc tôm với cách làm khác nhau.

+ 300 gram tôm đồng ( Chọn những con tôm đồng còn sống, bơi khỏe, không bị chết, nhớt vì thịt bở và có thể gây ngộ độc)

Tôm đồng có kích thước nhỏ hơn so với tôm biển, nhưng lại có vị rất ngọt. Có thể xem đây là nguyên liệu hoàn hảo để làm được món ruốc tôm cho bé ăn dặm ngon lành.

+ 2 cây sả

+ 2 muỗng dầu gấc

- Các bước tiến hành như sau:

+ Tôm đem loại bỏ phần đầu, đuôi rồi đem rửa sạch và để ráo nước.

+ Sả rửa sạch đập dập, cắt khúc

+ Hấp tôm và sả cùng với lửa nhỏ trong khoảng 30 phút. Mùi tanh của tôm sẽ bị mùi thơm của sả chế ngự. Tôm vừa không bị mất nước vừa rất thơm ngon.

Hấp tôm và sả cùng với lửa nhỏ trong khoảng 30 phút

+ Sau khi luộc tôm, đem đổ ra ngoài để nguộc. Lột sạch vỏ, bỏ đầu, đuôi và chỉ đen ở lưng tôm. Chỉ giữ lại phần thịt tôm.

+ Với từng kích cỡ của tôm, đem cắt làm 2-3 phần rồi cho vào cối giã nhuyễn, giã kỹ. Mẹ cần kiên trì thực hiện bởi thịt tôm dai hơn thịt gà, thịt lợn. Khi ruốc tôm đã đạt được độ tơi theo yêu cầu thì dừng lại.

+ Cho tiếp 2 muỗng dầu gấc vào chảo đun nóng rồi đổ tôm vừa giã vào. Đảo đều chừng 15 phút cho đến khi ruốc cạn nước, thịt tôm se lại thì tắt bếp. Chỉ cần rang ruốc vừa đủ để không gây bở, khô.

Ruốc tôm đồng

2. Cách làm ruốc tôm sú

Cũng tương tự như cách làm ruốc tôm đông mà chúng tôi mách ở trên. Với tôm sú, bạn cũng nên lựa những con tôm khỏe, nhanh nhẹn, còn tươi sống để làm ruốc.

Giống như cách làm ruốc tôm đồng, với tôm sú, bạn cũng cần chọn những con tôm còn khỏe, nhanh nhẹn, tươi sống. Nguyên liệu tươi ngon sẽ giúp món ruốc tôm có độ dai, độ bông tơi, độ ngọt hoàn hảo nhất.

Tôm sú

Thêm một lưu ý nữa khi làm ruốc tôm sú đó là nên cho cho gia vị sau khi đảo sợi tôm se se lại rồi. Tránh cho tôm ngay khi mới đảo vì sẽ khiến tôm bị bở, ướt, đứt gãy.

Để đảm bảo món ăn vừa miệng và có độ ngon nhất định, nếu dùng 1kg tôm sú bóc nõn, bạn chỉ nên nêm chừng 5 thìa cà phê nước mắm, 2 thìa cà phê nước cô đặc của gừng, riềng, sả và dầu gấc nguyên chất.

Khi rang tôm xong, có thể nhanh tay cho ruốc vào lọ đậy nắp kín và bảo quản trong tủ lạnh. Dùng đũa, thìa sạch, gắp lượng vừa đủ ra đĩa trong mỗi lần ăn.

Làm ruốc tôm sú

3. Cách làm ruốc tôm rong biển

Ruốc tôm rong biển chính là một món ăn rất đáng để bổ sung vào thực đơn của các bé nhỏ trong giai đoạn ăn dặm, giúp bé ăn ngon miệng hơn, giàu dưỡng chất.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Tôm (có thể là tôm đồng, tôm sú đều được)

+ Rong biển

+ Sả

- Các bước tiến hành:

+ Rửa sạch tôm và đem hấp chín cùng sả cho thơm. Ngâm để rong biển nở.

+ Bóc sạch vỏ tôm rồi đem cắt nhỏ. Rong biển cũng đem rửa và cắt nhỏ. Cho cả 2 nguyên liệu này vào máy xay chung. Cần xay thật nhuyễn để 2 nguyên liệu này được quyện vào nhau và không bị lợn cợn.

+ Đổ ra chảo rang không dầu thêm 5-10 phút. Tiếp theo, đổ vào cối xay 1 lần nữa và bắc chảo lên rang. Vậy là món ăn đã được hoàn thành.

Yêu cầu thành phẩm:

Ruốc tôm rong biển hạt nhỏ như hạt nêm.

Ruốc tôm rong biển hạt nhỏ như hạt nêm. Cho ruốc tôm bỏ vào hũ kín, cất trong ngăn mát tủ lạnh.

4. Cách làm ruốc tôm và thịt lợn

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 1 kg thịt nạc thăn lợn

+ 1 kg tôm lớt

+ Nước mắm

+ Bột canh

+ Hạt tiêu

+ Đường

+ 5 thìa cà phê bột điều (nếu thích có màu)

- Các bước tiến hành:

+ Trần thịt lợn qua nước sôi và thái miếng mỏng. Ướp với 3 thìa cà phê bột canh, 3 thìa cà phê đường, 4 thìa cà phê nước mắm cùng 1/2 bát con nước. Đun cho đến khi gần cạn thì lấy thịt ra rồi đem giã tay hoặc xay bằng máy.

+ Rửa sạch tôm. hấp chín hoặc luộc, bóc bỏ đầu, bỏ chỉ đen. Cho 2 thìa cà phê bột canh, 1 thìa đường, 2 thìa cà phê mắm, 5 thìa bột điều vào vào nước luộc tôm và đun tới khi nước gần cạn. Giã tôm, tránh bị nát, vụn.

Ruốc tôm và thịt lợn

+ Cho cả phần tôm và thịt vào chảo sâu lòng đảo đều chừng 15 phút. Cho phần thịt ra đĩa, để ruốc nguội thì bỏ vô lọ thủy tinh có nắp đậy, để trong tủ lạnh và dùng dần.

5. Một số mẹo bảo quản ruốc tôm lâu

- Sau khi hoàn thành món ruốc tôm, nên để cho ruốc nguội hẳn rồi mới cho vào lọ khô, sạch và đậy nắp chặt.

- Bảo quản ở nhiệt độ thường trong khoảng nửa tháng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh chừng 2-3 tháng nếu muốn bảo quản lâu hơn.

- Không nên mở hộp nhiều lần và tránh để ruốc tiếp xúc nhiều với không khí. Khi lấy ruốc, cần dùng thìa hoặc đũa khô và sạch, tránh để ruốc tiếp xúc với nước hỏng vì sẽ khiến ruốc nhanh hư, mốc.

Không nên mở hộp nhiều lần và tránh để ruốc tiếp xúc nhiều với không khí

6. Ruốc tôm ăn với gì?

Với những bà mẹ có con nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có sẵn một hộp ruốc tôm thơm ngon để đổi món cho bé. Nhất là với những bé đang trong giai đoạn ăn dặm, vẫn đang phải ăn các món xay nhuyễn, nhỏ, ruốc tôm thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo, vừa thơm ngon, vừa đầy đủ dinh dưỡng.

Dự trữ sẵn một hộp ruốc tôm thơm ngon để đổi món cho bé là điều cần thiết. Đặc biệt là đối với những bé đang trong thời kì ăn dặm, vẫn đang ăn những món xay nhuyễn, ruốc tôm là lựa chọn hoàn hảo để bổ sung dưỡng chất đầy đủ và thơm ngon.

Dự trữ sẵn một hộp ruốc tôm thơm ngon để đổi món cho bé

Cho một ít ruốc tôm vào bột, cháo hoặc trộn chung với cơm nát để tạo thành những viên cơm nhỏ đưa vào miệng bé dễ dàng. Đây là món ngon khó cưỡng mà bé dù có kén ăn n hư thế n ào cũng không thể chối từ.

Chỉ cần khoảng 1kg tôm tươi, 1 lạng thịt thăn ngon và gia vị chuyên nêm cho bé mẹ đã có thể dễ dàng chế biến ruốc tôm “handmade” siêu ngon.

Khi được bảo quản cẩn thận, có thể kéo dài thời gian dùng ruốc tôm đến 3 tháng. Mẹ chỉ cần cho ruốc tôm vào cùng cháo, bột là đã có ngay món ăn thơm ngon, nhiều dưỡng chất mà không cần nhiều công đoạn.

Ruốc tôm có thể được dùng ăn kèm với nhiều món khác nhau:

+ Ăn cùng cơm trắng

Ruốc tôm với hương vị mềm mềm, dai dai, ngọt ngọt quyện cùng gia vị là món ăn kèm lý tưởng dùng với cơm trắng mỗi khi trời se lạnh. Món ăn dân dã này sẽ khiến ai cũng phải mê mẩn và là gợi ý tuyệt vời cho gia đình.

+ Ăn cùng mì, miến, cháo, bún, cơm rang

Ruốc tôm dùng kèm với miến, cháo, mì, bún hay cơm rang cũng khiến món ăn dậy vị hơn, hấp dẫn hơn. Ăn ruốc tôm có béo không?

Ruốc tôm là món tủ được nhiều chị em lựa chọn để chế biến đồ ăn dặm cho bé. Tự làm ruốc tại nhà đảm bảo chất lượng và kiểm soát gia vị cho vào ruốc hơn. Nên lưu ý không dùng muối bởi dễ gây tổn hại đến thận còn non nớt của bé.

7. Mẹo để làm ruốc tôm đơn giản, không tanh

So với ruốc thịt gà hay thịt heo, ruốc tôm dễ bị hư hỏng và tanh hơn nếu không có cách chế biến phù hợp. Bí quyết để ruốc tơm được thơm, tơi và không có mùi tanh, khó chịu dù để lâu ngày đó là đem hấp tôm chín cùng với sả. Mùi tanh của tôm sẽ bị sả lấn át đi, tôm vẫn giữ được nước và bị ngon cùng tất cả dưỡng chất.

Ngoài ra, ruốc tôm sẽ thơm ngon hơn khi được giã thủ công bằng tay. Có thể dùng máy xay nhưng dễ gây nhuyễn , bở và không còn vị thơm ngon của món ăn. Khi đảo ruốc, bạn có thể cho thêm ít dầu gấc, chút mắm để đảo cùng. Ruốc sẽ có vị thơm ngon hơn.

Ruốc tôm sẽ thơm ngon hơn khi được giã thủ công bằng tay

Với đời sống tất bật mỗi ngày, người ta thường hướng tới các món ăn chế biến sẵn và không mất thời gian có thể làm một lần ăn được nhiều lần. Và ruốc tôm là lựa chọn hoàn hảo cho những bà nội trợ bộn bề trăm công nghìn việc. Với hướng dẫn cách làm ruốc tôm trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn đọc dễ dàng làm được món ăn này đậm đà và cực ngon.