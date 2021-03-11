Học ngay 5 cách làm cháo lươn cho bé ăn dặm thơm ngon, bổ dưỡng mà cực dễ

Trong 100g thịt lươn sẽ có: 18,7g chất đạm, 0,9g chất béo, 150mg phốt pho, 30mg canxi, 1,6mg Sắt cùng các loại vitamin A, D, B1, B2, B6 và PP…

Lươn là thực phẩm có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất như Vitamin A, B1, B6, Kali, Natri, Sắt, Canxi…giúp bé tăng cân nhanh. Đặc biệt, nấu cháo lươn cho bé là sự lựa chọn hoàn hảo với những bé suy dinh dưỡng , biếng ăn và cần hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

+ Nên chọn lươn to trên 400g để nấu cháo ăn ngon hơn.

+ Lươn có 2 màu rõ rệt là bụng vàng và lưng đen sẽ có thịt chắc và thơm ngon bởi chúng là những con lươn từ ao hồ, kênh rạch. Với những con lươn có màu đen, thông thường sẽ là được nuôi nên thịt sẽ nhão và không thơm.

+ Mua lươn, thịt lươn tại các cửa hàng uy tín để đảm bảo lươn ngon, sạch, chắc thịt và an toàn cho bé.

2. Hướng dẫn sơ chế lươn đúng cách

Ngoài những lưu ý về cách chọn mua lươn ngon, thịt chắc và an toàn cho bé. Mẹ cũng cần quan tâm tới cách sơ chế lươn thế nào cho đúng.

+ Trước khi chế biến, mẹ cần làm sạch nhớt cho lươn. Có thể dùng tro bếp hoặc nước cốt chanh, nước vo gạo để tuốt lươn để không còn độ nhớt của lươn nữa.

+ Sau khi mổ lươn, mẹ cần bỏ hết nội tạng của lươn. Dùng nước ấm có pha thêm nước muối để loại bỏ mùi tanh của lươn đi. Nếu chỉ dùng nước thường thì lươn sẽ không khử được mùi tanh.

Dùng nước ấm có pha thêm nước muối để loại bỏ mùi tanh của lươn đi

+ Sau khi đã rửa sạch và để ráo nước, ướp lươn với muối, tiêu, bột nghệ và một chút rượu trắng hoặc sả, ớt trong khoảng 15 phút để lươn ngấm gia vị.

+ Để loại bỏ những ký sinh trùng có hại, mẹ cần nấu thật chín hoặc ninh nhừ.

Lưu ý:

+ Khi muốn làm sạch nhớt lươn, mẹ nên tránh dùng nhớt bởi sẽ làm mất đi mùi vị đặc trưng của thịt lươn.

+ Không ướp gia vị với nước mắm và gừng vì chúng không hợp với nhau.

3. Gợi ý 5 món cháo lươn cho bé ăn dặm thơm ngon và dễ làm

Sau khi đã hiểu được lươn mang đến những lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ như thế nào, mẹ cần tìm hiểu ngay những món cháo lươn cho bé ăn dặm để bổ sung dưỡng chất cho bé.

+ Cháo lươn bí đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt lươn: 200g

Bí đỏ: 1 miếng

Gạo: 100g

Hành mùi, dầu ăn và gia vị khác

Nguyên liệu để nấu cháo lươn bí đỏ

Cách bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

+ Vo sạch gạo rồi cho vào nấu cho đến khi chín mềm.

+ Gọt sạch vỏ bí đỏ rồi đem thái thành miếng nhỏ.

+ Sơ chế lươn thật sạch.

Bước 2: Cách nấu:

+ Đem hấp chín bí rồi tán nhuyễn. Luộc chín lươn và lọc sạch xương và xe nhỏ.

+ Cho thịt lươn và bí đỏ vào nồi cháo chín và đun trong 10 phút để cháo, thịt lươn và bí đỏ chín nhuyễn.

+ Rắc thêm hành lá, mùi và dầu ăn vào và khuấy đều và tắt bếp.

Bước 3: Cho bé ăn.

Cháo lươn bí đỏ

+ Cháo lươn cà rốt cho bé

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lươn đồng (đã sơ chế): 40g

Gừng: 2 lát

Cà rốt: 30g

Dầu ô liu

Cháo trắng: 3 thìa canh

Các bước tiến hành:

Bước 1: Hấp (luộc) chín và chỉ lấy phần thịt lươn, bỏ phần da và xương. Đem rửa sạch hành tây và cà rốt và thái miếng nhỏ.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn và cho cà rốt vào xào. Nấu lươn cùng cà rốt và hành tây để vị ngọt hấp dẫn và mùi thơm đậm vị.

Bước 3: Cho phần lươn đã hấp chín vào và tiếp tục đảo đều. Xào tiếp khoảng 4-5 phút cho cà rốt chín.

Bước 4: Cho hỗn hợp vào máy xay và xay nhuyễn và điều chỉnh theo độ thô mà bé ăn dặm. Với những bé ăn thô không tốt thì mẹ không cần xay. Thêm vào chút nước sôi nóng vào. (Tránh dùng nước sôi để nguội bởi khiến món ăn dễ có mùi tanh)

Bước 5: Cho hỗn hợp lươn vừa xay này vào nồi cháo và đun với lửa nhỏ, đảo đều đến khi sôi. Khi cháo đã sôi, đảo thêm chừng 2-3 phút và tắt bếp.

Cháo lươn cà rốt

Bước 6: Cho phần cháo này ra chén và cho bé ăn. Trước khi cho bé ăn, bạn nêm thêm 1 thìa cà phê dầu ăn trẻ em, đảo đều trước khi cho bé ăn.

+ Cháo lươn cải bó xôi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lươn: 2 khúc

Cải bó xôi: 7-8 lá

Gừng: 3 lát để khử mùi tanh của lươn khi luộc

Cháo trắng: 1 bát

Cách nấu cháo:

Bước 1: Đặt một nồi nước lên bếp và cho lươn, gừng vào luộc chín. Băm nhỏ cải bó xôi cho phù hợp với độ thô của bé. Tách lấy thịt lươn và bỏ da, bỏ xương.

Bước 2: Bắc nồi nước hoặc nước Dashi rau củ vào nồi. Cho cháo trắng đặc vào nồi đun sôi. Khi chaos đã được đun sôi, mẹ cho phần thịt lươn vào đảo đều (mẹ có thể xào xơ qua lươn tuỳ khẩu vị ăn của bé).

Bước 3: Trút phần rau đã bằm nhỏ vào nồi, đảo đều và đun sôi khoảng 2 phút thì tắt bếp. Với những bước rất đơn giản trên, món ăn đã được hoàn thành.

Cháo lươn cải bó xôi

Nêm thêm 1 muỗng dầu ăn cho trẻ em khi cho bé ăn. Với những bé 2 năm đầu đời, dùng dầu ăn đóng vai trò rất đặc biệt sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Mẹ cần lưu ý không quên cho thêm vài bát cháo ăn dặm 1 muỗng dầu ăn theo khẩu vị của bé.

Với những bé trên 1 tuổi mẹ có thể nêm thêm nước mắm, còn những bé 1 tươi thì không nên. Mẹ có thể dùng những loại nước mắm dành cho bé, nước mắm có lượng muối thấp sẽ tốt hơn.

+ Cháo lươn nấm rơm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lươn đồng (đã sơ chế): 500g

Nấm rơm: 100g

Gạo: 1/2 lon hoặc 1 bát cháo trắng

Hành tím đập dập, hành lá

Gia vị cần thiết.

Nguyên liệu để nấu cháo lươn nấm rơm

Các bước tiến hành:

Sau khi đã chuẩn bị những nguyên liệu trên, chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

- Vo sạch gạo để nấu cháo. Đem rửa sạch hành lá và thái nhuyễn. Cắt bỏ gốc nấm rơm và ngâm với nước muối trong khoảng 15 phút.

- Chẻ nấm rơm thành đôi rồi thái miếng nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp, đun sôi dầu ăn và cho nấm rơm vào xào qua.

- Luộc chín lươn cùng hành tím đập dập và chút muối để khử bớt mùi tanh. Khi lươn đã chín, mẹ vớt lươn ra và lọc lấy thịt lươn. Giữ lại nước luộc lươn để nấu cháo.

Bước 2:

Đem phi thơm hành lá và xào qua để món lươn thêm thơm ngon.

Bước 3:

Nấu chín cháo và cho lươn, nấm rơm vào nấu chung. Thêm vào chút nước luộc lươn và đảo đều cho đến khi sôi. Cháo sôi khoảng 2 phút nữa thì mẹ tắt bếp. Đổ cháo ra bát.

Cháo lươn nấm rơm

Bước 4: Để món ăn thêm hấp dẫn và giúp bé dễ dàng hấp thu hơn, mẹ có thể nêm thêm 1 muỗng dầu oliu.

+ Cháo lươn rau ngót

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lươn

Rau ngót

Cháo trắng: Tuỳ vào khả năng ăn thô của bé là mẹ nấu cháo trắng sao cho thích hợp.

Gừng

Dầu ăn trẻ em: dầu gấc, dầu oliu, dầu cá hồi đều được

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

- Làm sạch lươn rồi cắt khúc và đem luộc chín với gừng để khử mùi tanh.

- Rau ngót: Luộc chín rau hoặc cho qua rây với các bé nhỏ.

Bước 2:

Luộc chín lươn và bỏ xương, với những bé nhỏ thì có thể lọc bỏ da, còn bé lớn khoảng 7 tháng tuổi thì không cần thiết. Lươn cũng mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhất là với những bé hay bị mồ hôi trộm.

Bước 3: Cho cháo trắng vào nước luộc lươn và nấu sôi, đảo đều.

Bước 4: Sau khi đun sôi cháo, mẹ cho lươn và rau ngót vào băm nhỏ để nấu cùng, đảo thật đều để cháo chín. Khi cháo sôi chừng thêm 2 phút nữa thì tắt bế và múc cháo ra chén. Cho thêm 1 muỗng cà phê dầu ăn cho bé (dầu oliu, dầu gấc, dầu cá hồi) vào đảo đều.

Cháo lươn rau ngót

Với gợi ý 5 món cháo lươn cho bé ăn dặm rất bổ dưỡng trên đây, hy vọng sẽ giúp mẹ đa dạng hơn thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho bé.