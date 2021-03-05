Ăn trứng nhiều có tốt không và nên ăn một ngày tối đa bao nhiêu quả?

Cấu tạo của quả trứng gồm 4 phần từ trong ra ngoài gồm lòng đỏ, lòng trắng, màng vỏ mỏng và lớp vỏ bọc ngoài. Trứng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, vitamin và các chất khoáng tốt cho cơ thể.

Trứng là món ăn quen thuộc và là nguồn cung cấp protein của cơ thể. Không chỉ vậy, nó còn được các chuyên gia dinh dưỡng xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”. Để lý giải được băn khoăn ăn trứng nhiều có tốt không thì trước tiên cần phải nắm thành phần dưỡng chất có trong trứng.

Chất béo lecithin có trong trứng gà là nguồn chất béo đặc biệt tham gia vào hoạt động của não bộ. Chất này có vai trò điều hòa lượng Cholesterol có trong máu, hạn chế quá trình tổng hợp cũng như bài tiết Cholesterol ra khỏi cơ thể.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, thành phần dinh dưỡng thường tập trung nhiều ở lòng đỏ trứng. Chủ yếu thành phần của lòng trắng là nước, khoảng 10% là đạm và chất khoáng.

Ngoài ra, trong lòng đỏ còn chứa nhiều vitamin và chất khoáng như B1, B6, A, D, K và kẽm, đồng, mangan, iod,…

Có thể thấy, trứng gà là thực phẩm có chứa nguồn dưỡng chất đa dạng nên có vai trò cân đối dinh dưỡng cho cơ thể và cần thiết. Trứng gà phù hợp với nhiều đối tượng cả trẻ em và người già.

2. Công dụng của trứng

Với những thành phần dưỡng chất như trên thì khi trứng đưa vào cơ thể sẽ mang đến những tác dụng gì?

+ Bổ sung protein

Trứng có chứa một lượng lớn protein. Đồng thời cung cấp môt lượng lớn các axit amin có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chiều cao, cân nặng và thể chất của trẻ, giúp hỗ trợ hoạt động của cơ bắp.

Trứng có chứa một lượng lớn protein

+ Tăng cường hệ miễn dịch

Nguồn protein dồi dào trong trứng sẽ giúp cung cấp Calo, tạo nguồn năng lượng hoạt động của cơ thể. Để cơ thể có nhiều năng lượng cho cả ngày, nên ăn trứng vào buổi sáng. Với một cơ thể đầy tràn năng lượng và bổ sung nguồn dưỡng chất dồi dào sẽ giúp đảm bảo hệ miễn dịch khỏe mạnh.

+ Cung cấp choline

Lượng choline trong trứng có tác dụng kích thích trao đổi chất của tế bào, não và các cơ quan thần kinh. Bên cạnh đó, có vai trò hỗ trợ quá trình vận chuyển các dưỡng chất đi khắp cơ thể. Đồng thời, cholin sẽ giúp hỗ trợ thai nhi 3 tháng đầu tránh các dị tật và phát triển não bộ.

Cholin trong trứng sẽ giúp hỗ trợ thai nhi 3 tháng đầu tránh các dị tật và phát triển não bộ

Ăn trứng còn giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, chống lão hóa da.

2. Ăn trứng nhiều có tốt không?

Câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ là KHÔNG.

Trong 1 quả trứng có chứa tất cả chất dinh dưỡng để tạo nên được 1 chú gà con. Mặc dù trứng bổ dưỡng là vậy nhưng vẫn có nhiều người có thành kiến cho rằng trứng sẽ khiến tăng cao nồng độ Cholesterone trong cơ thể và dẫn đến một số bệnh tim mạch.

Mỗi ngày không nên ăn quá 2 lòng đỏ, không ăn quá 3 lòng đỏ trong 1 tuần

Thực tế, trong 1 quả trứng có chứa khoảng 186 mg Cholesterol. Đây là một lượng khá lớn, chiếm khoảng 62% lượng cần thiết hằng ngày, có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể.

Theo khuyến cáo, cơ thể một người trưởng thành mỗi ngày không nên hấp thụ hơn 300mg Cholesterol. Trong khi đó, lượng Cholesterol có trong trứng gà là 470 mg và trứng vịt là 844 mg. Có sự chênh lệch lớn so với nhu cầu của cơ thể.

Chính vì vậy, mỗi ngày bạn không nên ăn quá 2 lòng đỏ, không ăn quá 3 lòng đỏ trong 1 tuần. Đồng thời, theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, so với trứng vịt thì ăn trứng gà sẽ bổ sung đủ dưỡng chất và hạn chế lượng Cholesterol đưa vào cơ thể.

Khi chế biến trứng gia cầm nên hạn chế dùng lòng đỏ, tăng lòng trắng trứng

Khi chế biến trứng gia cầm nên hạn chế dùng lòng đỏ, tăng lòng trắng trứng. Có thể dùng lòng trắng trứng thoải mái vì không chứa Cholesterol và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển cũng như hoạt động của cơ bắp.

3. Những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe khi ăn quá nhiều trứng

+ Tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim dẫn tới tử vong

Trong trứng có chứa Lecithin là nguồn chất béo giúp giảm cholesterol hiệu quả. Mặc dù vậy, một quả trứng có thể cung cấp đến 200mg cholesterol. Ăn trứng quá nhiều sẽ gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch.

+ Tăng nguy cơ xơ gan

Trong trứng có chứa các thành phần protit, lipit, gluxit, vitamin và các khoáng chất. Có hiệu quả kích thích tăng men gan, hormone, tích tụ trong gan gây xơ gan.

Ăn trứng quá nhiều sẽ gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch

+ Nguy cơ béo phì

Cho trẻ ăn quá nhiều trứng có thể dẫn đến máu nhiễm mỡ, gan cũng nhiễm mỡ trong khi cân nặng rất bình thường. Lý do bởi trong trứng có chứa lượng protein dồi dào, gây tăng mức hấp thu làm gia tăng lượng mỡ trong cơ thể . Đây là nguyên nhân dẫn tới tăng cân không kiểm soát, béo phì.

Cho trẻ ăn quá nhiều trứng có thể dẫn đến máu nhiễm mỡ, gan cũng nhiễm mỡ

+ Dễ bị cao huyết áp

Đây là tình trạng dễ gặp nhất ở độ tuổi trung niên. Nguyên nhân bởi sự tồn đọng cholesterol gây tắc nghẽn mạch máu, làm tăng áp suất dòng chảy mạch máu.

4. Ăn trứng như thế nào là vừa đủ cho từng đối tượng?

Ăn nhiều trứng sẽ có thể dẫn đến tăng Cholesterol trong máu. Do đó cần có chế độ ăn hợp lý cho từng độ tuổi khác nhau.

Cụ thể như sau:

Người lớn chỉ nên ăn 3 quả trứng mỗi tuần.

Trẻ em 6 - 7 tháng tuổi chỉ nên ăn 0,5 quả/1 bữa, 2 - 3 quả/ 1 tuần.

Trẻ từ 8 - 12 tháng tuổi nên ăn 1 quả/1 bữa, 1 tuần tối đa 3 quả.

Trẻ 1 - 2 tuổi nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng tối đa 4 quả/1 tuần.

Trẻ trên 2 tuổi được ăn tối đa 6 trứng/1 tuần. Mặc dù vậy, tốt hơn hết chỉ nên cho bé ăn dưới 5 quả.

Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng. Chỉ nên ăn 2 quả trứng/tuần.

Với người có lượng cholesteron máu thấp, ăn trứng là cách giúp cải thiện tốt. Ăn mỗi ngày 1 quả trứng trong 2 tháng. Nếu kiểm tra lại lượng cholesterol vẫn thấp thì ăn thêm trứng, còn đủ thì giảm bớt 2 – 3 quả trứng/tuần.

Cần có chế độ ăn hợp lý cho từng độ tuổi khác nhau

5. Một số lưu ý cần nắm khi sử dụng trứng

+ Để khai thác hết dưỡng chất có trong trứng và tránh tình trạng mất chất khi dùng trứng, cần lưu ý những điều sau đây:

+ Không uống trà sau khi ăn trứng vì protein của trứng kết hợp với axit tannic của trà sẽ dẫn đến khó tiêu.

+ Tránh kết hợp ăn trứng với đậu nành vì sẽ dẫn đến ngăn cản quá trình hấp thu các chất.

+ Ăn trứng sống hoặc lòng đào có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, có thể gây ngộ độc, nôn ói. Mặc dù vậy, cũng không nên luộc trứng quá chín vì sẽ làm mất dưỡng chất.

Tránh kết hợp ăn trứng với đậu nành vì sẽ dẫn đến ngăn cản quá trình hấp thu các chất

+ Không ăn trứng đã để qua đêm.

+ Trứng kỵ kết hợp cùng thịt thỏ, quả hồng, óc heo.

+ Không chiên trứng với tỏi

+ Sau khi ăn trứng không được dùng thuốc kháng viêm vì sẽ khiến dạ dày bị ảnh hưởng.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi Ăn trứng nhiều có tốt không và chia sẻ những thông tin cần thiết. Bạn đọc có thể tham khảo thêm để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Có thể thấy trứng sẽ không tốt cho sức khỏe, gây khó tiêu, đầy bụng, loét dạ dày và một số nguy cơ về bệnh lý khác nếu dùng sai cách và ăn quá nhiều. Vì thế, ăn trứng cũng cần ăn hàm lượng vừa phải và có chế độ ăn phù hợp.