Khấu đuôi heo nướng thơm phức - Nhâm nhi ngày nghỉ siêu đỉnh!

Khấu đuôi làm sạch, nhồi thịt xay và nướng. Món nhậu nhâm nhi tại gia, ngon đỉnh

KHẤU ĐUÔI NHỒI THỊT NƯỚNG

Nguyên liệu:

Lòng heo già

Thịt xay

Giò sống

Nghệ

Rau thơm

Gia vị

Cách làm:

- Chà sát lòng với chanh, muối cho sạch. Lộn mặt bên trong của lòng ra để ngâm với muối và giấm trong 15 phút. Sả sạch lại với nước nhiều lần. Ngâm với rượu trắng trong 30 phút để khử mùi hôi.

- Xay nhuyễn thịt, trộn với giò sống, nghệ băm nhuyễn, rau thơm thái nhỏ, gia vị.

- Nhồi tất cả cho hoà quyện.

- Dùng phễu/ miệng chai để nhồi thịt vào lòng. Nhồi chặt tay và dàn phần thịt cho đều.

- Cho vào nồi chiên và nướng 170 độ trong 15-20 phút, thêm 200 độ trong 10 phút nữa cho vàng giòn hơn

- Xắt miếng vừa ăn, dùng kèm với dưa leo, rau thơm và xốt muối ớt tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khau-duoi-heo-nuong-thom-phuc-nham-nhi-ngay-nghi-sieu-dinh-475638.html