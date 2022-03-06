Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'!

Bí kíp rang ốc hương với muối siêu đỉnh

ỐC HƯƠNG RANG MUỐI - BÍ QUYẾT ĐỂ LỚP MUỐI BÁM NGOÀI VỎ ỐC

Nguyên liệu:

300gr ốc hương

1,5 muỗng canh muối tôm

1 muỗng canh bột ngọt

2/3 muỗng canh đường

100ml nước lọc

Cách làm:

- Ốc Hương ngâm trong nước cắt vài lát ớt 2-3 tiếng cho ốc ra sạch cát và nhớt sau đó rửa sạch

- Đun nồi nước sôi cho Ốc Hương vào trụng 2 phút cho chín tới, vớt ra rổ để ráo.

- Cho muối tôm, bột ngọt, đường nước vào chảo khuấy tan. Sau khi tan hoàn toàn thì bật bếp khuấy sôi hỗn hợp, khi cạn bớt nước thì cho Ốc đã trụng vào chảo.

- Rang đến khi muối khô lại, bám đều quanh vỏ ốc là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Vương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khao-ca-nha-bang-mon-oc-huong-rang-muoi-sieu-dam-da-an-choi-sieu-dinh-453862.html