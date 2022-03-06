Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 06/03/2022 16:27

Bí kíp rang ốc hương với muối siêu đỉnh

ỐC HƯƠNG RANG MUỐI - BÍ QUYẾT ĐỂ LỚP MUỐI BÁM NGOÀI VỎ ỐC

Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr ốc hương
  • 1,5 muỗng canh muối tôm
  • 1 muỗng canh bột ngọt
  • 2/3 muỗng canh đường
  • 100ml nước lọc

Cách làm:

- Ốc Hương ngâm trong nước cắt vài lát ớt 2-3 tiếng cho ốc ra sạch cát và nhớt sau đó rửa sạch

- Đun nồi nước sôi cho Ốc Hương vào trụng 2 phút cho chín tới, vớt ra rổ để ráo.

 

Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'! - Ảnh 2

 

- Cho muối tôm, bột ngọt, đường nước vào chảo khuấy tan. Sau khi tan hoàn toàn thì bật bếp khuấy sôi hỗn hợp, khi cạn bớt nước thì cho Ốc đã trụng vào chảo.

 

Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'! - Ảnh 3

 

- Rang đến khi muối khô lại, bám đều quanh vỏ ốc là được.

 

Khao cả nhà bằng món ốc hương rang muối siêu đậm đà - Ăn chơi siêu 'dính'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Vương

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