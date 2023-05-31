Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết

Món ngon mỗi ngày 31/05/2023 21:50

Tận dụng cơm nguội làm thành những món ăn nóng hổi, thơm ngon mà không phải ai cũng biết.

Cơm nguội bọc trứng cút

Chỉ cần có 2 nguyên liệu cơ bản là cơm nguội và trứng cút là bạn đã có thể tự tay làm cho mình món cơm nguội bọc trứng cút rồi.

Cơm nguội bọc trứng cút chiên vàng ruộm, bên ngoài giòn tan, bên trong thì đậm đà kết hợp với trứng cút béo, bùi càng ăn càng nghiện.

Món này ăn chung với tương ớt hay tương cà cũng ngon vô cùng!

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Cơm nguội bọc trứng cút - Ảnh minh họa: Internet

Bánh gạo cay (tokboki)

Làm tokbokki bằng cơm nguội đang hot dần trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ cho ra hương vị chuẩn tokboki hàng thật, bánh làm từ cơm được nhiều người đánh giá là có vị ngọt thơm tự nhiên hơn, kết cấu cũng dẻo dai và ngấm sốt hơn. Để làm được công thức này, bạn cần say mịn cơm nguội và trộn với bột năng cho bớt dính sau đó mới tạo hình và đem nấu bánh gạo. Do cơm đã chín sẵn nên thời gian nấu sẽ nhanh hơn thông thường.

Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Bánh gạo cay (tokboki) - Ảnh minh họa: Internet

Pizza cơm

Sử dụng các nguyên liệu như trứng gà, nước sốt cà chua, phô mai Mozzarella và nguyên liệu kèm theo tùy sở thích. Chỉ cần để lên chảo từ 5 - 10 phút là bạn có ngay một pizza cơm lạ miệng, ngon không khác gì pizza truyền thống mà lại còn dễ làm.

Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Pizza cơm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo hải sản

Cháo hải sản mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đây là món ăn giúp cải thiện thị lực, tăng sức đề kháng ngoài ra còn tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Đặc biệt, cháo hải sản rất tốt cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh,..

Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Cháo hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Cơm cháy chà bông

 

Tận dụng cơm nguội làm thành món cơm cháy chà bông dùng để nhâm nhi khi xem phim hay nói chuyện phím cùng bạn bè là một ý kiến tuyệt với đó.Cơm cháy chiên giòn rụm nhưng không cảm thấy ngấy vì được ăn kèm với chà bông thịt mặn mặn, thơm phức. Nhanh tay vào bếp làm thôi nào.

Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Cơm cháy chà bông - Ảnh minh họa: Internet

Bánh bò bông từ cơm nguội

Nếu bình thường bạn chỉ mua bánh bò bông bên ngoài về ăn thì giờ đây bạn đã có thể tự làm bánh bò bông tại nhà bằng phần cơm nguội còn dư lại từ bữa cơm trước. Bánh bò bông từ cơm nguội với cách làm đơn giản, nhanh chóng và bạn đã có ngay những chiếc bánh xinh xinh, thơm lừng để thưởng thức rồi đó.

Điểm danh 6 món ngon làm từ cơm nguội, không phải ai cũng biết - Ảnh 6
Bánh bò bông từ cơm nguội - Ảnh minh họa: Internet
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