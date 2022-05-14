Heo xào cay Hàn Quốc ngon tê tái - Ăn kèm cơm trắng nóng hổi siêu hợp!

Thịt heo xào cay, thơm phức. Nhìn là muốn ăn ngay

Thịt xào cay Hàn Quốc

Nguyên liệu:

450gr thịt ba chỉ

1/4 bắp cải trắng

1/2 củ cà rốt

1 củ hành tây

Hành boaro

Mè rang

Pha nước xốt:

1 muỗng dầu hào

1,5 muỗng tỏi bằm

1,5 muỗng tương ớt Hàn Quốc

1 muỗng đường

2 muỗng nước tương

1/2 muỗng dầu mè

1/2 muỗng nước mơ ngâm

Cách làm:

- Cho 2 muỗng coffee dầu ăn vào chảo, xào thịt tới khi chín vừa phải, và sau đó cho cà rốt, hành tây, bắp cải vào xào đều. Thêm vào 1 muỗng rượu trắng, đảo đều

- Thịt săn thì cho vào chén xốt đã pha, thêm 30ml nước lọc, đun liu riu cho sệt lại

- Trình bày ra đĩa, rắc thêm mè và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Jang Ji Myung

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