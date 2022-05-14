Heo xào cay Hàn Quốc ngon tê tái - Ăn kèm cơm trắng nóng hổi siêu hợp!

Thịt heo xào cay, thơm phức. Nhìn là muốn ăn ngay
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Thịt xào cay Hàn Quốc
Nguyên liệu:
- 450gr thịt ba chỉ
- 1/4 bắp cải trắng
- 1/2 củ cà rốt
- 1 củ hành tây
- Hành boaro
- Mè rang
Pha nước xốt:
- 1 muỗng dầu hào
- 1,5 muỗng tỏi bằm
- 1,5 muỗng tương ớt Hàn Quốc
- 1 muỗng đường
- 2 muỗng nước tương
- 1/2 muỗng dầu mè
- 1/2 muỗng nước mơ ngâm
Cách làm:
- Cho 2 muỗng coffee dầu ăn vào chảo, xào thịt tới khi chín vừa phải, và sau đó cho cà rốt, hành tây, bắp cải vào xào đều. Thêm vào 1 muỗng rượu trắng, đảo đều
- Thịt săn thì cho vào chén xốt đã pha, thêm 30ml nước lọc, đun liu riu cho sệt lại
- Trình bày ra đĩa, rắc thêm mè và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Jang Ji Myung