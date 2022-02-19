Hàu nướng mỡ hành nghi ngút khói - Vừa ăn vừa 'cuốn', ngon siêu đỉnh!

Mua hàu về nướng ăn thôi
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HÀU NƯỚNG TRỨNG CÚT MỠ HÀNH
Nguyên liệu:
- Thịt hàu sữa
- Hành lá
- Đậu phộng
- Trứng cút
- Muối hải sản
Cách làm:
- Rang đậu phộng 190-200 độ trong 4-5 phút
- Cho xíu muối vào hành lá xắt nhỏ, đun sôi dầu, rót vào chén hành lá làm mỡ hành.
- Cho thịt hàu vào chén bạc, đưa vào nồi chiên không dầu và set nhiệt 200 độ 5 phút để thịt hàu săn lại.
- Tiếp tục đập trứng cút vào từng chén, cho khay vào NCKD set 175 độ 4-5 phút cho mặt trứng se lại. Rưới mỡ hành vào chén, nướng tiếp 2-3 phút là xong.
- Rắc đậu phộng lên và ăn kèm với muối hải sản.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy