Hàu nướng mỡ hành nghi ngút khói - Vừa ăn vừa 'cuốn', ngon siêu đỉnh!

Mua hàu về nướng ăn thôi

HÀU NƯỚNG TRỨNG CÚT MỠ HÀNH

Nguyên liệu:

Thịt hàu sữa

Hành lá

Đậu phộng

Trứng cút

Muối hải sản

Cách làm:



- Rang đậu phộng 190-200 độ trong 4-5 phút

- Cho xíu muối vào hành lá xắt nhỏ, đun sôi dầu, rót vào chén hành lá làm mỡ hành.

- Cho thịt hàu vào chén bạc, đưa vào nồi chiên không dầu và set nhiệt 200 độ 5 phút để thịt hàu săn lại.

- Tiếp tục đập trứng cút vào từng chén, cho khay vào NCKD set 175 độ 4-5 phút cho mặt trứng se lại. Rưới mỡ hành vào chén, nướng tiếp 2-3 phút là xong.

- Rắc đậu phộng lên và ăn kèm với muối hải sản.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-nuong-mo-hanh-nghi-ngut-khoi-vua-an-vua-cuon-ngon-sieu-dinh-450820.html