Hàu nướng mỡ hành nghi ngút khói - Vừa ăn vừa 'cuốn', ngon siêu đỉnh!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 23:49

Mua hàu về nướng ăn thôi

HÀU NƯỚNG TRỨNG CÚT MỠ HÀNH

Hàu nướng mỡ hành nghi ngút khói - Vừa ăn vừa 'cuốn', ngon siêu đỉnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt hàu sữa
  • Hành lá
  • Đậu phộng
  • Trứng cút
  • Muối hải sản

Cách làm:

- Rang đậu phộng 190-200 độ trong 4-5 phút

- Cho xíu muối vào hành lá xắt nhỏ, đun sôi dầu, rót vào chén hành lá làm mỡ hành.

- Cho thịt hàu vào chén bạc, đưa vào nồi chiên không dầu và set nhiệt 200 độ 5 phút để thịt hàu săn lại.

- Tiếp tục đập trứng cút vào từng chén, cho khay vào NCKD set 175 độ 4-5 phút cho mặt trứng se lại. Rưới mỡ hành vào chén, nướng tiếp 2-3 phút là xong.

- Rắc đậu phộng lên và ăn kèm với muối hải sản.

 

Hàu nướng mỡ hành nghi ngút khói - Vừa ăn vừa 'cuốn', ngon siêu đỉnh! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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