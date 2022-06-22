Đùi gà nướng mật ong ngọt ngọt, thơm nức!

Gà nướng ướp vừa vị, thịt gà săn chắc, da gà thấm vị siêu ngon
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ĐÙI GÀ NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 2 chiếc đùi gà
- Bột ngũ vị hương
- Dầu hào
- Sa tế
- Mật ong
- Gừng
Cách làm:
- Đùi gà rửa sạch với muối. Khứa vài nhát lên phần đùi, sau đó đem luộc qua tầm 10 phút với 1 chút muối và củ gừng đập dập.
- Thịt gà vớt ra để ráo. Ướp với 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng sate. Thoa đều và ướp khoảng 1 tiếng
- Lót giấy bạc và nướng gà với 160 độ c trong 25 phút đầu
- Tiếp theo lật mặt và nướng với 180 độ trong 15 phút
- Lần 3: Quét 1 lớp mỏng mật ong lên bề mặt da và nướng tiếp 180 độ trong 1-2 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà