Đùi gà nướng mật ong ngọt ngọt, thơm nức!

Gà nướng ướp vừa vị, thịt gà săn chắc, da gà thấm vị siêu ngon

ĐÙI GÀ NƯỚNG

Nguyên liệu:

2 chiếc đùi gà

Bột ngũ vị hương

Dầu hào

Sa tế

Mật ong

Gừng

Cách làm:

- Đùi gà rửa sạch với muối. Khứa vài nhát lên phần đùi, sau đó đem luộc qua tầm 10 phút với 1 chút muối và củ gừng đập dập.

- Thịt gà vớt ra để ráo. Ướp với 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng sate. Thoa đều và ướp khoảng 1 tiếng

- Lót giấy bạc và nướng gà với 160 độ c trong 25 phút đầu

- Tiếp theo lật mặt và nướng với 180 độ trong 15 phút

- Lần 3: Quét 1 lớp mỏng mật ong lên bề mặt da và nướng tiếp 180 độ trong 1-2 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dui-ga-nuong-mat-ong-ngot-ngot-thom-nuc-477875.html