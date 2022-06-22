Đùi gà nướng mật ong ngọt ngọt, thơm nức!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 13:30

Gà nướng ướp vừa vị, thịt gà săn chắc, da gà thấm vị siêu ngon

ĐÙI GÀ NƯỚNG

Đùi gà nướng mật ong ngọt ngọt, thơm nức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 chiếc đùi gà
  • Bột ngũ vị hương
  • Dầu hào
  • Sa tế
  • Mật ong
  • Gừng

Cách làm:

- Đùi gà rửa sạch với muối. Khứa vài nhát lên phần đùi, sau đó đem luộc qua tầm 10 phút với 1 chút muối và củ gừng đập dập.

- Thịt gà vớt ra để ráo. Ướp với 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng sate. Thoa đều và ướp khoảng 1 tiếng

- Lót giấy bạc và nướng gà với 160 độ c trong 25 phút đầu 

- Tiếp theo lật mặt và nướng với 180 độ trong 15 phút

- Lần 3: Quét 1 lớp mỏng mật ong lên bề mặt da và nướng tiếp 180 độ trong 1-2 phút.

 

Đùi gà nướng mật ong ngọt ngọt, thơm nức! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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