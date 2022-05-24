Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời

Nấu bao tử heo, làm sạch, ăn không bị hôi, nước dùng cay tê cả nhà đều thích.
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BAO TỬ HẦM TIÊU
Nguyên liệu:
- 2 cái bao tử heo
- 1kg xương sườn
- 5 trái chanh
- 2 củ gừng già
- 1 chén rượu trắng
- Nấm đùi gà
- Tiêu xanh, ớt đỏ
- 200gr nấm đông cô khô
- Hành tăm
- 300gr hạt sen
- Gia vị: muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm
Cách làm:
- Phần xương chặt khúc và hầm trước 30 phút, rồi cho hạt sen, táo đỏ, đậu đen, nấm vào hầm tiếp.
- Bao tử làm sạch, cắt phần mỡ dư rồi cho vào thau, cắt gừng, vắt 1 trái chanh, cho 3 muỗng canh muối vào bóp cho sạch, đổ rượu vào chà tiếp.
- Nấu 1 nồi nước rồi tiếp bỏ gừng muối vào chần qua 5 phút.
- Sau đó vớt ra cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị: tiêu, củ nén, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt, đường. Ướp tầm 15 phút thì đem xào chín, xào tầm 10 phút. Và đổ vào nồi nước hầm lúc đầu.
- Dọn ra bàn và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Diễm Khánh