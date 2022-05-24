Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời

Nấu bao tử heo, làm sạch, ăn không bị hôi, nước dùng cay tê cả nhà đều thích.

BAO TỬ HẦM TIÊU

Nguyên liệu:

2 cái bao tử heo

1kg xương sườn

5 trái chanh

2 củ gừng già

1 chén rượu trắng

Nấm đùi gà

Tiêu xanh, ớt đỏ

200gr nấm đông cô khô

Hành tăm

300gr hạt sen

Gia vị: muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm

Cách làm:



- Phần xương chặt khúc và hầm trước 30 phút, rồi cho hạt sen, táo đỏ, đậu đen, nấm vào hầm tiếp.

- Bao tử làm sạch, cắt phần mỡ dư rồi cho vào thau, cắt gừng, vắt 1 trái chanh, cho 3 muỗng canh muối vào bóp cho sạch, đổ rượu vào chà tiếp.

- Nấu 1 nồi nước rồi tiếp bỏ gừng muối vào chần qua 5 phút.

- Sau đó vớt ra cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị: tiêu, củ nén, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt, đường. Ướp tầm 15 phút thì đem xào chín, xào tầm 10 phút. Và đổ vào nồi nước hầm lúc đầu.

- Dọn ra bàn và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Diễm Khánh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-ban-an-voi-noi-bao-tu-heo-ham-tieu-nong-cay-an-am-bung-sieu-ngon-trong-ngay-mat-troi-470531.html