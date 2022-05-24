Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 08:11

Nấu bao tử heo, làm sạch, ăn không bị hôi, nước dùng cay tê cả nhà đều thích.

BAO TỬ HẦM TIÊU

Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 cái bao tử heo
  • 1kg xương sườn
  • 5 trái chanh
  • 2 củ gừng già 
  • 1 chén rượu trắng
  • Nấm đùi gà 
  • Tiêu xanh, ớt đỏ 
  • 200gr nấm đông cô khô
  • Hành tăm
  • 300gr hạt sen
  • Gia vị: muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm
Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Phần xương chặt khúc và hầm trước 30 phút, rồi cho hạt sen, táo đỏ, đậu đen, nấm vào hầm tiếp.

- Bao tử làm sạch, cắt phần mỡ dư rồi cho vào thau, cắt gừng, vắt 1 trái chanh, cho 3 muỗng canh muối vào bóp cho sạch, đổ rượu vào chà tiếp. 

- Nấu 1 nồi nước rồi tiếp bỏ gừng muối vào chần qua 5 phút.

- Sau đó vớt ra cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị: tiêu, củ nén, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt, đường. Ướp tầm 15 phút thì đem xào chín, xào tầm 10 phút. Và đổ vào nồi nước hầm lúc đầu.

- Dọn ra bàn và thưởng thức thôi

 

Dọn bàn ăn với nồi bao tử heo hầm tiêu nồng cay - Ăn ấm bụng, siêu ngon trong ngày mát trời - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trần Diễm Khánh

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