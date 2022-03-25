Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon!

- Mắc mật tuốt lá, rửa sạch lá để ráo.

Phần xốt ướp:

- Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

- Cho phần tỏi, hành tím, sả vào máy xay thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 muỗng ớt bột. Xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 3-4 tiếng.

Phần nước xốt me:

- Cốt me mua sẵn, thêm vào 1/2 chén nước sôi là được

- Tỏi băm nhỏ.

- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi, thêm phần nước cốt me vào chảo, cho thêm 1/2 bát nước lọc, tiếp theo nêm vào 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt và 1/2 muỗng ớt bột vào chảo, đun nhỏ lửa tới khi phần xốt sệt lại là được

Nướng thịt:

- Thịt sau khi đã ướp thì lấy ra chuẩn bị xiên, khi xiên xen kẽ thịt với lá mắc mật

- Sau đó cho phần thịt đã xiên vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong khoảng 10 phút, sau đó lấy ra trở mặt thịt, phết chút mật ong lên rồi tiếp tục nướng 180 độ trong 5 phút nữa là hoàn thành

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên