Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:29

Thịt nướng thơm phức, kết hợp với mắm me chua cay ngon không thể tả

THỊT NƯỚNG MẮC MẬT CHẤM XỐT ME

Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt ba chỉ 
  • Lá mắc mật
  • Xốt ướp thịt: Tỏi, hành, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột 
  • Xốt chấm me: nước mắm, nước cốt me, tỏi, đường, tương ớt, ớt bột 
Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Ướp thịt:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

- Mắc mật tuốt lá, rửa sạch lá để ráo.

  • Phần xốt ướp:

- Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

- Cho phần tỏi, hành tím, sả vào máy xay thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 muỗng ớt bột. Xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 3-4 tiếng.

  • Phần nước xốt me:

- Cốt me mua sẵn, thêm vào 1/2 chén nước sôi là được

- Tỏi băm nhỏ.

- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi, thêm phần nước cốt me vào chảo, cho thêm 1/2 bát nước lọc, tiếp theo nêm vào 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt và 1/2 muỗng ớt bột vào chảo, đun nhỏ lửa tới khi phần xốt sệt lại là được 

  • Nướng thịt:

- Thịt sau khi đã ướp thì lấy ra chuẩn bị xiên, khi xiên xen kẽ thịt với lá mắc mật

 

Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon! - Ảnh 3

 

- Sau đó cho phần thịt đã xiên vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong khoảng 10 phút, sau đó lấy ra trở mặt thịt, phết chút mật ong lên rồi tiếp tục nướng 180 độ trong 5 phút nữa là hoàn thành

 

 

Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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