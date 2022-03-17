Đậu hũ xốt tứ xuyên kiểu Việt Nam - Tưởng không ngon nhưng lại 'ngon không tưởng'

Đậu hũ và vài gia vị cay cay là đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho món ngon cho gia đình bạn. Thử ngay nhé!
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ĐẬU HŨ XỐT TỨ XUYÊN
Nguyên liệu:
- 150gr thịt băm/xay
- 6 bìa đậu Mơ
- 15gr nấm hương khô
- 1 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng cafe dầu hào
- 2 muỗng cafe sa tế
- 2 muỗng cafe bột nêm
- 250ml nước
- 3 muỗng cafe bột năng/bột ngô
- 2 muỗng cafe bột điều
- 1 vài tép tỏi
- 1 miếng gừng
- Tiêu
- Hành lá
Cách làm:
- Sơ chế nấm rồi băm nhỏ, cho vào cùng thịt băm/xay, ướp với hạt nêm, tiêu, gừng
- Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho hỗn hợp thịt nấm, sa tế, nước tương, dầu hào vào đảo đều trong khoảng 5 phút
- Cho 200ml nước vào đun sôi khoảng 5 phút rồi cho đậu đã xắt vuông nhỏ vào đun thêm 15 phút cho các nguyên liệu ngấm
- Hoà 50ml nước còn lại với 2 muỗng bột năng, cho vào nồi để xốt sệt lại
- Múc ra bát, rắc tiêu và hành lá
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lương Thúy Mỹ