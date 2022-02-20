Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'!

Món ngon cho ngày cuối tuần

CƠM CHIÊN TRÁI DỨA THẬP CẨM

Nguyên liệu:

2 bát cơm nguội

2 quả trứng gà

2 cây lạp xường

1 trái bắp ngọt

Đậu Hà Lan

1 củ cà rốt

100gr chả lụa

2 trái thơm/dứa

10 củ hành tím

Cơm phơi khô

Cách làm:

- Cắt dọc 1/3 trái dứa, để nguyên cuống, nạo thịt quả dứa ra, vỏ đựng cơm, lấy lõi làm đầu công, phần thịt dứa ép lấy nước, 1/3 quả dứa cắt đôi làm cánh.

- Đậu hà lan, bắp, cà rốt cắt hạt lựu và chần qua nước sôi.

- Lạp xường hấp cắt hạt lựu.

- Chả cắt hạt lựu

- Đun nóng dầu, cho hành phi vàng vớt ra để ráo.

- Cho cơm khô vào chiên giòn, vớt để riêng.

- Chắt bớt dầu cho cơm trộn 2 quả trứng đảo săn.

- Cho hết các nguyên liệu còn lại vào trộn đều, nêm gia vị vừa ăn, thêm ít hạt tiêu cho thơm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mailien Do

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