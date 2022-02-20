Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'!

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CƠM CHIÊN TRÁI DỨA THẬP CẨM
Nguyên liệu:
- 2 bát cơm nguội
- 2 quả trứng gà
- 2 cây lạp xường
- 1 trái bắp ngọt
- Đậu Hà Lan
- 1 củ cà rốt
- 100gr chả lụa
- 2 trái thơm/dứa
- 10 củ hành tím
- Cơm phơi khô
Cách làm:
- Cắt dọc 1/3 trái dứa, để nguyên cuống, nạo thịt quả dứa ra, vỏ đựng cơm, lấy lõi làm đầu công, phần thịt dứa ép lấy nước, 1/3 quả dứa cắt đôi làm cánh.
- Đậu hà lan, bắp, cà rốt cắt hạt lựu và chần qua nước sôi.
- Lạp xường hấp cắt hạt lựu.
- Chả cắt hạt lựu
- Đun nóng dầu, cho hành phi vàng vớt ra để ráo.
- Cho cơm khô vào chiên giòn, vớt để riêng.
- Chắt bớt dầu cho cơm trộn 2 quả trứng đảo săn.
- Cho hết các nguyên liệu còn lại vào trộn đều, nêm gia vị vừa ăn, thêm ít hạt tiêu cho thơm
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mailien Do