Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 05:43

Món ngon cho ngày cuối tuần

CƠM CHIÊN TRÁI DỨA THẬP CẨM

Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 bát cơm nguội
  • 2 quả trứng gà 
  • 2 cây lạp xường 
  • 1 trái bắp ngọt
  • Đậu Hà Lan 
  • 1 củ cà rốt 
  • 100gr chả lụa
  • 2 trái thơm/dứa
  • 10 củ hành tím 
  • Cơm phơi khô 
Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cắt dọc 1/3 trái dứa, để nguyên cuống, nạo thịt quả dứa ra, vỏ đựng cơm, lấy lõi làm đầu công, phần thịt dứa ép lấy nước, 1/3 quả dứa cắt đôi làm cánh.

- Đậu hà lan, bắp, cà rốt cắt hạt lựu và chần qua nước sôi.

- Lạp xường hấp cắt hạt lựu.

- Chả cắt hạt lựu

- Đun nóng dầu, cho hành phi vàng vớt ra để ráo.

- Cho cơm khô vào chiên giòn, vớt để riêng.

- Chắt bớt dầu cho cơm trộn 2 quả trứng đảo săn.

- Cho hết các nguyên liệu còn lại vào trộn đều, nêm gia vị vừa ăn, thêm ít hạt tiêu cho thơm

 

 

Cơm trái thơm - Sự hòa quyện chua chua mặn mặn xen lẫn, càng ăn càng 'cuốn'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mailien Do

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