Cơm lươn Nhật Bản sang chảnh dễ làm và ăn thì siêu ngon!

Thèm một tô cơm lươn chất lượng thì vào bếp làm thôi nào. Cơm dẻo, lươn mềm, thấm đượm xốt

CƠM LƯƠN NHẬT TẠI NHÀ

Nguyên liệu:

Lươn Nhật ướp sẵn

2 quả trứng gà

1/2 trái bơ chín

Hành tây, hành boaro

Rong biển khô, vừng, hạt tiêu

Gia vị: 2 muỗng nước tương, 1 muỗng mirin, 1 muỗng nước lọc

Cách làm:



- Thái nhỏ hành tây, cho vào đảo đều cùng dầu ăn cho xém cạnh. Cho thêm 2 muỗng nước tương, 1 muỗng mirin và 1 muỗng nước lọc vào rim mềm.

- Cắt miếng lươn vuông tầm 5cm vừa ăn rồi đặt đều lên trên bề mặt hành tây đang rim.

- Trứng đánh bông lên rồi đổ ngập chảo.

- Đậy nắp chảo tầm 3-4 phút, mở ra cho thêm hành boaro thái mỏng và chút tiêu trắng rồi đậy nắp thêm 1 phút.

- Múc ra bát, rắc thêm chút rong biển khô và mè

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ninh Trung Vu

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