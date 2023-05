Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ

Thịt gà chứa nhiều mô liên kết. Chúng biểu thị cho lượng collagen dồi dào trong loại thực phẩm này. Theo một số nghiên cứu, cổ gà và sụn gà là nguồn collagen được sử dụng để điều trị viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Hải sản, cá, các loại sò, ốc

Các loại thủy hải sản như cá, tôm, ngao, sò, ốc... có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Một số chuyên gia cho rằng collagen từ hải sản là một trong những loại collagen mà cơ thể con người dễ hấp thụ nhất.

Ăn cá ngừ, cá hồi chắc chắn sẽ giúp bổ sung cho cơ thể một lượng collagen nhất định. Tuy nhiên, phần thịt nạc sẽ ít collagen hơn các phần đầu cá, sụn cá, mắt cá...

Một số nhà nghiên cứu đã sử dụng da cá làm nguồn bổ sung collagen peptide.

Ngoài collagen, hải sản cũng chứa nhiều kẽm. Đây là một vi chất quan trọng trong quá trình thúc đẩy sản sinh collagen của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng

Trứng không có mô liên kết như các sản phẩm từ động vật khác nhưng lòng trắng trứng lại chứa nhiều proline. Đây là một trong những axit amin thiết yếu giúp cơ thể tổng hợp collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có múi, các loại trái cây nhiệt đới, quả mọng

Các loại trái cây có múi, quả mọng hay trái cây nhiệt đới chứa hàm lượng vitamin C cao không chỉ tốt cho việc tăng cường sức đề kháng mà còn giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh pro-collagen - tiền chất để tạo ra collagen. Bổ sung vitamin C rất quan trọng trong việc duy trì vẻ căng mọng của làn da.

Ngoài ra, các loại trái cây còn giúp bổ sung nước, giữ cho da căng mọng từ bên trong.