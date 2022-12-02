Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ

Món ngon mỗi ngày 02/12/2022 17:46

Bổ sung những thực phẩm này sẽ giúp nuôi dưỡng làn da, kích thích quá trình sản sinh collagen, giúp da luôn tươi trẻ, căng mịn.

Nước dùng từ xương, thịt và cá

Nước dùng nấu từ xương, thịt và cá là thực phẩm tốt giúp kích thích việc sản sinh collagen trong da. Loại nước này chứa các hoạt tính sinh học của protein mà khi đưa vào cơ thể là có thể sử dụng được ngay.

Trong tất cả các loại nước dùng từ thịt thì nước dùng từ thịt bò được cho là có chứa đầy đủ các loại collagen có lợi cho da. Ngoài ra, nước dùng nấu từ thịt gà cũng có hiệu quả không kém, giúp hỗ trợ sức khỏe của xương khớp.

Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Thịt gà chứa nhiều mô liên kết. Chúng biểu thị cho lượng collagen dồi dào trong loại thực phẩm này. Theo một số nghiên cứu, cổ gà và sụn gà là nguồn collagen được sử dụng để điều trị viêm khớp.

Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hải sản, cá, các loại sò, ốc

Các loại thủy hải sản như cá, tôm, ngao, sò, ốc... có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Một số chuyên gia cho rằng collagen từ hải sản là một trong những loại collagen mà cơ thể con người dễ hấp thụ nhất.

Ăn cá ngừ, cá hồi chắc chắn sẽ giúp bổ sung cho cơ thể một lượng collagen nhất định. Tuy nhiên, phần thịt nạc sẽ ít collagen hơn các phần đầu cá, sụn cá, mắt cá...

Một số nhà nghiên cứu đã sử dụng da cá làm nguồn bổ sung collagen peptide.

Ngoài collagen, hải sản cũng chứa nhiều kẽm. Đây là một vi chất quan trọng trong quá trình thúc đẩy sản sinh collagen của cơ thể.

Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng

Trứng không có mô liên kết như các sản phẩm từ động vật khác nhưng lòng trắng trứng lại chứa nhiều proline. Đây là một trong những axit amin thiết yếu giúp cơ thể tổng hợp collagen.

Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có múi, các loại trái cây nhiệt đới, quả mọng

Các loại trái cây có múi, quả mọng hay trái cây nhiệt đới chứa hàm lượng vitamin C cao không chỉ tốt cho việc tăng cường sức đề kháng mà còn giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh pro-collagen - tiền chất để tạo ra collagen. Bổ sung vitamin C rất quan trọng trong việc duy trì vẻ căng mọng của làn da.

Ngoài ra, các loại trái cây còn giúp bổ sung nước, giữ cho da căng mọng từ bên trong.

Chuyên gia da liễu bật mí 5 loại thực phẩm cực giàu collagen: Mùa đông chăm dùng để da căng mướt, trắng hồng, không sợ nứt nẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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