Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời!

Món ngon mỗi ngày 04/04/2022 13:00

Làm chè xoài thanh mát, ăn cùng trân châu dai dai mát lạnh

GIẢI NHIỆT BẰNG BÁT CHÈ XOÀI MÁT LẠNH DỄ LÀM DỄ NGHIỆN

Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Xoài chín
  • Nước cốt dừa
  • Sữa tươi không đường
  • Sữa đặc
  • Bột rau câu
  • Đường
  • Trân châu
  • Dừa khô
Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- 1/3 trái xoài cắt miếng vuông, để ngăn mát cho xoài lạnh

- 2/3 còn lại thái miếng, xay cùng với 3 muỗng nước cốt dừa + 6 muỗng sữa tươi + 2 muỗng sữa đặc.

- Sau khi được hỗn hợp thì lọc qua rây nếu xoài xơ.

  • Làm thạch dừa và trân châu:

- 400ml nước + 3gr bột con cá dẻo + đường + 3 muỗng nước cốt dừa.

- Đun lửa nhỏ liu riu, khuấy đều tay không thạch sẽ bị vón cụt. Đổ ra âu, để nguội và cất vô tủ lạnh khoảng 90 phút cho đông lại

- Trân châu mua sẵn, luộc và để ngâm đường khoảng 10 phút

- Trình bày và thưởng thức cùng đá bào nếu thích

 

Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dương Trố

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