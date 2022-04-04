Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời!

Làm chè xoài thanh mát, ăn cùng trân châu dai dai mát lạnh
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GIẢI NHIỆT BẰNG BÁT CHÈ XOÀI MÁT LẠNH DỄ LÀM DỄ NGHIỆN
Nguyên liệu:
- Xoài chín
- Nước cốt dừa
- Sữa tươi không đường
- Sữa đặc
- Bột rau câu
- Đường
- Trân châu
- Dừa khô
Cách làm:
- 1/3 trái xoài cắt miếng vuông, để ngăn mát cho xoài lạnh
- 2/3 còn lại thái miếng, xay cùng với 3 muỗng nước cốt dừa + 6 muỗng sữa tươi + 2 muỗng sữa đặc.
- Sau khi được hỗn hợp thì lọc qua rây nếu xoài xơ.
- Làm thạch dừa và trân châu:
- 400ml nước + 3gr bột con cá dẻo + đường + 3 muỗng nước cốt dừa.
- Đun lửa nhỏ liu riu, khuấy đều tay không thạch sẽ bị vón cụt. Đổ ra âu, để nguội và cất vô tủ lạnh khoảng 90 phút cho đông lại
- Trân châu mua sẵn, luộc và để ngâm đường khoảng 10 phút
- Trình bày và thưởng thức cùng đá bào nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Trố