Chè xoài mát lạnh - Ăn chơi cùng chị em sảng khoái tức thời!

Làm chè xoài thanh mát, ăn cùng trân châu dai dai mát lạnh

GIẢI NHIỆT BẰNG BÁT CHÈ XOÀI MÁT LẠNH DỄ LÀM DỄ NGHIỆN

Nguyên liệu:

Xoài chín

Nước cốt dừa

Sữa tươi không đường

Sữa đặc

Bột rau câu

Đường

Trân châu

Dừa khô

Cách làm:



- 1/3 trái xoài cắt miếng vuông, để ngăn mát cho xoài lạnh

- 2/3 còn lại thái miếng, xay cùng với 3 muỗng nước cốt dừa + 6 muỗng sữa tươi + 2 muỗng sữa đặc.

- Sau khi được hỗn hợp thì lọc qua rây nếu xoài xơ.

Làm thạch dừa và trân châu:

- 400ml nước + 3gr bột con cá dẻo + đường + 3 muỗng nước cốt dừa.

- Đun lửa nhỏ liu riu, khuấy đều tay không thạch sẽ bị vón cụt. Đổ ra âu, để nguội và cất vô tủ lạnh khoảng 90 phút cho đông lại

- Trân châu mua sẵn, luộc và để ngâm đường khoảng 10 phút

- Trình bày và thưởng thức cùng đá bào nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Trố

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