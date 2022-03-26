Cháo ếch kho đậm đà, đơn giản nhưng ấm lòng ngày lạnh!

Ếch ngọt thịt dai dai, hòa quyện với xốt đậm đà. Ăn kèm cháo trắng siêu hợp
- Nhâm nhi với chân gà thảo quả - Xem một bộ phim hay còn gì tuyệt hơn!
- Đổi gió với thịt nướng chấm mắm me chua cay - Ăn cơm hay ăn vặt đều ngon!
CHÁO ẾCH NHÀ LÀM
Nguyên liệu:
- 1kg ếch
- Gạo ngon
- Lá dứa, gừng, hành
- Gia vị, hắc xì dầu, dầu mè
Cách làm:
- Gạo vo sạch, cho vào nồi cho nước vào nấu chín, cho lá dứa vào cho thơm thêm xíu muối. Cháo chín cho thêm ít dầu mè cho thơm.
- Ếch làm sạch, rửa với muối và rượu, cắt ếch thành miếng vừa ăn
- Ướp ếch với ít bột ngọt/ hạt nêm, ít muối, hành tỏi băm, tiêu xay, ớt, gừng. Ướp khoảng 20-30 phút.
- Làm nước xốt kho ếch:
- 1-2 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh dầu hào
- 2-3 muỗng canh hắc xì dầu/ nước tương
- Nước lọc
- Trộn đều cho hòa quyện
- Cho ít dầu vào nồi, cho hành vào phi thơm cho ếch vào xào săn, cho nước xốt vào rồi nấu với lửa nhỏ vừa. Nêm lại gia vị cho vừa ăn. Nấu đến khi nước rút cạn bớt là được, sau đó thêm ít nước bột bắp/ bột năng cho có độ sánh.
- Cho hành, tiêu, gừng cắt sợi vào và tắt bếp và dọn ra ăn cùng cháo.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng