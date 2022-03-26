Cháo ếch kho đậm đà, đơn giản nhưng ấm lòng ngày lạnh!

Món ngon mỗi ngày 26/03/2022 19:38

Ếch ngọt thịt dai dai, hòa quyện với xốt đậm đà. Ăn kèm cháo trắng siêu hợp

CHÁO ẾCH NHÀ LÀM

Cháo ếch kho đậm đà, đơn giản nhưng ấm lòng ngày lạnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg ếch
  • Gạo ngon
  • Lá dứa, gừng, hành
  • Gia vị, hắc xì dầu, dầu mè

Cách làm:

- Gạo vo sạch, cho vào nồi cho nước vào nấu chín, cho lá dứa vào cho thơm thêm xíu muối. Cháo chín cho thêm ít dầu mè cho thơm.

- Ếch làm sạch, rửa với muối và rượu, cắt ếch thành miếng vừa ăn

- Ướp ếch với ít bột ngọt/ hạt nêm, ít muối, hành tỏi băm, tiêu xay, ớt, gừng. Ướp khoảng 20-30 phút.

- Làm nước xốt kho ếch:

  • 1-2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh dầu hào
  • 2-3 muỗng canh hắc xì dầu/ nước tương
  • Nước lọc 

- Trộn đều cho hòa quyện

- Cho ít dầu vào nồi, cho hành vào phi thơm cho ếch vào xào săn, cho nước xốt vào rồi nấu với lửa nhỏ vừa. Nêm lại gia vị cho vừa ăn. Nấu đến khi nước rút cạn bớt là được, sau đó thêm ít nước bột bắp/ bột năng cho có độ sánh.

- Cho hành, tiêu, gừng cắt sợi vào và tắt bếp và dọn ra ăn cùng cháo.

 

 

Cháo ếch kho đậm đà, đơn giản nhưng ấm lòng ngày lạnh! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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