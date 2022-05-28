Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm!

Đậu hũ non mềm, trứng gà béo béo, nước súp cay cay nóng hổi siêu đã
- Chiêu đãi cho cả nhà tô sủi cảo tôm thịt ngập nhân - Đổi khẩu vị món ngon!
- Gỏi bò bóp thấu chua nhẹ - Kích thích vị giác, chống ngấy cho bữa ăn!
CANH ĐẬU HŨ NON HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 200gr kim chi Hàn quốc
- 75-100ml nước kim chi
- 200gr thịt ba chỉ
- 2 cây đậu hũ non
- Tương ớt hàn quốc
- Ớt bột hàn quốc
- Dầu mè
- Hành boaro
- Củ cải trắng
- 10gr cá cơm khô
Cách làm:
- Củ cải trắng và hành boaro cắt khúc đem hầm với khoảng 2 lít nước dùng và cá cơm khô trong khoảng 20-30 phút, sau đó vớt bỏ phần rau củ và rây lại nước dùng.
- Pha xốt sundubu jjigae: 3 muỗng ớt bột Hàn Quốc + 5 muỗng tương ớt + 1.5-2 muỗng dầu mè. Trộn đều, nếm vừa vị
- Hành boaro cắt mỏng và phi thơm với dầu ăn cùng tỏi băm
- Cho tiếp kim chi và thịt ba chỉ vào xào sơ cho đến khi thịt săn lại.
- Đun sôi phần nước dùng, cho xốt sundubu jjigae đã chuẩn bị trước đó vào, khuấy đều, nêm nếm lại vị
- Thêm đậu hũ non và trứng gà vào, chờ sôi lăn tăn lại thì thả thêm hành boaro và chuẩn bị thưởng thức thôi
- Chuẩn bị thêm panchan ăn kèm và cơm nóng tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen