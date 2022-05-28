Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 08:21

Đậu hũ non mềm, trứng gà béo béo, nước súp cay cay nóng hổi siêu đã

CANH ĐẬU HŨ NON HÀN QUỐC

Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr kim chi Hàn quốc
  • 75-100ml nước kim chi 
  • 200gr thịt ba chỉ
  • 2 cây đậu hũ non
  • Tương ớt hàn quốc
  • Ớt bột hàn quốc
  • Dầu mè
  • Hành boaro
  • Củ cải trắng
  • 10gr cá cơm khô
Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Củ cải trắng và hành boaro cắt khúc đem hầm với khoảng 2 lít nước dùng và cá cơm khô trong khoảng 20-30 phút, sau đó vớt bỏ phần rau củ và rây lại nước dùng. 

- Pha xốt sundubu jjigae: 3 muỗng ớt bột Hàn Quốc + 5 muỗng tương ớt + 1.5-2 muỗng dầu mè. Trộn đều, nếm vừa vị

- Hành boaro cắt mỏng và phi thơm với dầu ăn cùng tỏi băm 

- Cho tiếp kim chi và thịt ba chỉ vào xào sơ cho đến khi thịt săn lại. 

- Đun sôi phần nước dùng, cho xốt sundubu jjigae đã chuẩn bị trước đó vào, khuấy đều, nêm nếm lại vị

 

Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm! - Ảnh 3

 

- Thêm đậu hũ non và trứng gà vào, chờ sôi lăn tăn lại thì thả thêm hành boaro và chuẩn bị thưởng thức thôi

- Chuẩn bị thêm panchan ăn kèm và cơm nóng tùy ý

 

Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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