Canh đậu hũ non Hàn Quốc nóng sốt - Húp miếng nước ngon đã cơn thèm!

Đậu hũ non mềm, trứng gà béo béo, nước súp cay cay nóng hổi siêu đã

CANH ĐẬU HŨ NON HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

200gr kim chi Hàn quốc

75-100ml nước kim chi

200gr thịt ba chỉ

2 cây đậu hũ non

Tương ớt hàn quốc

Ớt bột hàn quốc

Dầu mè

Hành boaro

Củ cải trắng

10gr cá cơm khô

Cách làm:



- Củ cải trắng và hành boaro cắt khúc đem hầm với khoảng 2 lít nước dùng và cá cơm khô trong khoảng 20-30 phút, sau đó vớt bỏ phần rau củ và rây lại nước dùng.

- Pha xốt sundubu jjigae: 3 muỗng ớt bột Hàn Quốc + 5 muỗng tương ớt + 1.5-2 muỗng dầu mè. Trộn đều, nếm vừa vị

- Hành boaro cắt mỏng và phi thơm với dầu ăn cùng tỏi băm

- Cho tiếp kim chi và thịt ba chỉ vào xào sơ cho đến khi thịt săn lại.

- Đun sôi phần nước dùng, cho xốt sundubu jjigae đã chuẩn bị trước đó vào, khuấy đều, nêm nếm lại vị

- Thêm đậu hũ non và trứng gà vào, chờ sôi lăn tăn lại thì thả thêm hành boaro và chuẩn bị thưởng thức thôi

- Chuẩn bị thêm panchan ăn kèm và cơm nóng tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-dau-hu-non-han-quoc-nong-sot-hup-mieng-nuoc-ngon-da-con-them-471072.html