Cách làm bún ốc Hà Nội thơm ngon chuẩn vị, cuối tuần quây quần cùng cả nhà thật tuyệt

Món ngon mỗi ngày 09/04/2022 11:15

Làm bún ốc Hà Nội chuẩn vị, chua chua thanh thanh ăn thích mê...

Bún ốc Hà Nội

Cách làm bún ốc Hà Nội thơm ngon chuẩn vị, cuối tuần quây quần cùng cả nhà thật tuyệt - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg ốc nhồi 
  • 500gr bún 
  • Hành tím băm
  • 3 trái cà chua
  • 3 muỗng ớt khô
  • 200ml giấm bỗng nếp 
  • Hành p hi
  • Tía tô, hành lá, mùi tàu, xà lách…
  • Dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, mắm tôm
Cách làm bún ốc Hà Nội thơm ngon chuẩn vị, cuối tuần quây quần cùng cả nhà thật tuyệt - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Ngâm ốc nhồi khoảng 4-6 tiếng với nước vo gạo, cắt vài quả ớt vào cùng, chờ ốc nhả nhớt và bùn bẩn, rồi sau đó rửa sát lại ốc 3-4 lần nước cho thật sạch, thấy nước trong là được.

- Đổ ốc vào nồi, đổ nước vào ngập mặt ốc. Đặt lên bếp luộc ốc cho đến khi nước sôi, lấy đũa đảo vài lần cho vảy ốc bung ra là ốc chín. Tắt bếp, đổ ốc ra rổ cho ráo nước, phần nước ốc để riêng 1 lúc cho cặn lắng lại, sau đó chắt lấy phần nước trong để làm nước dùng.

 

Cách làm bún ốc Hà Nội thơm ngon chuẩn vị, cuối tuần quây quần cùng cả nhà thật tuyệt - Ảnh 3

 

- Khều thịt ốc và rửa sạch lại.

- Lấy 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm, rồi cho ốc vào đảo nêm 1 chút nước mắm, hạt nêm cho vừa vặn. Đổ ốc ra bát

- Cà chua bổ múi cau, cho nốt 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm cùng với dầu ăn, cho cà chua vào xào cùng với chút mắm, đảo nhẹ tay để cà chua giữ nguyên miếng.

- Sau đó đổ cà chua chín vào nồi nước ốc luộc, thêm khoảng 300-500ml nước tuỳ mức để nồi nước dùng chan đủ 4 bát bún. Nêm vào 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng đường, 2 muỗng bột nêm, 1 muỗng cafe muối.

- Đun sôi nước dùng, sau đó cho bỗng rượu vào, cho từ từ nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình

- Hành lá, mùi tàu, tía tô thái nhỏ để vào bát bún. Xà lách, tía tô để riêng thái nhỏ để ăn kèm.

Chưng ớt khô với chút dầu ăn rồi đổ ra bát.

- Bún chần qua nước sôi để ráo nước, rồi gắp ra từng bát tô, cho ốc, hành lá, mùi tàu, tía tô. Rồi chan nước dùng đang sôi vào bát bún cùng miếng cà chua. Rắc chút hành phi vào bát bún. 

 

Cách làm bún ốc Hà Nội thơm ngon chuẩn vị, cuối tuần quây quần cùng cả nhà thật tuyệt - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đỗ Hà Nhung

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