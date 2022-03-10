Cá xốt cà tại nhà - Làm ăn sáng, ăn với cơm ngon bổ dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 10/03/2022 08:58

Làm cá xốt cà ngon tại nhà

Cách KHO CÁ NỤC VỚI CÀ (CÁ HỘP) ĐƠN GIẢN VÀ KHÔNG BỊ TANH

Cá xốt cà tại nhà - Làm ăn sáng, ăn với cơm ngon bổ dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá nục
  • Cà chua
  • Thì là
  • Ớt trái
  • Hành tím, tiêu xanh, tiêu sọ
  • Gia vị: Dầu ăn, tương cà, nước mắm, hạt nêm, mật mía/mật ong
Cá xốt cà tại nhà - Làm ăn sáng, ăn với cơm ngon bổ dưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rửa sạch cá, cà chua thái múi cau. Thì là rửa sạch rễ.

- Xếp vào nồi áp suất 1 lớp cà chua, lớp thì là, lớp cá, tương cà, cứ tiếp tục xếp lớp tiếp theo cho đến khi hết cá.

 

Cá xốt cà tại nhà - Làm ăn sáng, ăn với cơm ngon bổ dưỡng! - Ảnh 3

 

- Nêm các gia vị trên vào. Ướp trong vòng 1 tiếng. 

- Ướp đủ thời gian, đóng nắp áp suất, khoá van, chọn chế độ Nấu chậm trong thời gian 12 tiếng. Chế độ này nhiệt độ thấp, làm chín và nhừ cá trong thời gian dài nên giữ nguyên hương vị và chất dinh dưỡng của nguyên liệu.

 

Cá xốt cà tại nhà - Làm ăn sáng, ăn với cơm ngon bổ dưỡng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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