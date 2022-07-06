Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm!

Trứng chiên lòng đào, phủ xốt mắm chua ngọt, mặn mặn, ăn liền mấy chén cơm

TRỨNG RIM NƯỚC MẮM

Nguyên liệu:

Hành tây, hành lá, ngò rí cắt khúc

1 muỗng canh tương ớt

Trứng

Đường, tiêu

Hành tím băm nhuyễn

1 chén nước lọc

2-3 muỗng canh nước mắm

Cách làm:

- Cho nước mắm, đường, nước lọc, tiêu vào chén, trộn đều, nếm vừa khẩu vị

- Bắc chảo nóng cho 1 ít dầu ăn và hành tây đã xắt múi cau vào xào sơ, sau đó chiên trứng vừa chín tới, để lòng đào tùy ý, rắc hành lá và cho ra đĩa

- Phi hành tím cho thơm rồi trút chén xốt đã pha vào chảo, đun cho sệt sệt lại. Sau đó cho phần trứng đã chiên vào chảo, đun liu riu cho thấm

- Rắc 1 ít ngò và hành lá, 1 chút tiêu lên trứng, tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Thu Ngân

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