Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm!

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 17:00

Trứng chiên lòng đào, phủ xốt mắm chua ngọt, mặn mặn, ăn liền mấy chén cơm

TRỨNG RIM NƯỚC MẮM

Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • Hành tây, hành lá, ngò rí cắt khúc
  • 1 muỗng canh tương ớt 
  • Trứng
  • Đường, tiêu
  • Hành tím băm nhuyễn
  • 1 chén nước lọc
  • 2-3 muỗng canh nước mắm 

Cách làm:

- Cho nước mắm, đường, nước lọc, tiêu vào chén, trộn đều, nếm vừa khẩu vị

Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm! - Ảnh 2

 

- Bắc chảo nóng cho 1 ít dầu ăn và hành tây đã xắt múi cau vào xào sơ, sau đó chiên trứng vừa chín tới, để lòng đào tùy ý, rắc hành lá và cho ra đĩa

 

Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm! - Ảnh 3

 

- Phi hành tím cho thơm rồi trút chén xốt đã pha vào chảo, đun cho sệt sệt lại. Sau đó cho phần trứng đã chiên vào chảo, đun liu riu cho thấm

- Rắc 1 ít ngò và hành lá, 1 chút tiêu lên trứng, tắt bếp.

 

Bữa tối ngon miệng: Trứng lòng đào rim nước mắm, món ngon đơn giản mà siêu hao cơm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trần Thu Ngân

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