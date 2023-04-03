Bí quyết làm sốt trứng muối đơn giản tại nhà, ăn kèm món gì cũng ngon

Vài năm trở lại đây, các món ăn như bánh bông lan trứng muối, hải sản sốt trứng muối , hay thậm chí là cánh gà sốt trứng muối, thịt heo sốt trứng muối... đều được lòng tất cả mọi người. Dù vào nhà hàng hay các quán ăn bình dân, sự xuất hiện của loại sốt này cho thấy chúng đã phổ biến và quen thuộc đến nhường nào. Đặc biệt, loại sốt này đem lại hương vị hấp dẫn, dễ ăn, 'dễ' gây nghiện. Công thức làm sốt trứng muối lại vô cùng đơn giản, có thể tự làm tại nhà. Hãy cùng vào bếp thực hiện món sốt này nhé.

- Sữa tươi không đường 200 ml

- Sữa đặc 40 gr

- Whipping cream 160 gr

(kem tươi)

- Bơ lạt 25 gr

- Bột bắp 30 gr

- Đường 55 gr

- Muối 1 ít

- Xay hỗn hợp sữa trứng muối

Cách làm

- Đầu tiên bạn làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 10 phút.

Sau đó, cho 5 lòng đỏ trứng muối đã làm sạch vào nướng trong vòng 10 phút.

Xay nhuyễn trứng muối cũng hỗn hợp sữa, đường. Ảnh: Internet

Tiếp theo, bạn cho trứng muối đã được nướng vào máy xay sinh tố cùng 35gr đường, 40gr sữa đặc, 50gr whipping cream, 30gr bột bắp. Tiến hành xay nhuyễn hỗn hợp.

- Lọc hỗn hợp sữa trứng muối

Bạn lọc hỗn hợp sữa trứng muối vừa xay qua một cái rây và lọc lại lần nữa cho hỗn hợp nhuyễn, mịn hơn.

- Nấu hỗn hợp sữa trứng muối

Bạn cho hỗn hợp trứng muối vừa lọc vào chảo. Sau đó, bạn bắc chảo lên bếp và nấu ở lửa nhỏ khoảng 7 phút, vừa nấu vừa khuấy liên tục đến khi hỗn hợp sệt lại và tách khỏi đáy chảo là đạt.

Tiếp theo, tắt bếp và cho 25gr bơ lạt vào tiếp tục khuấy đến khi bơ tan ra và hòa vào hỗn hợp sốt.

Khuấy đều hỗn hợp. Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn cho sốt vừa nấu ra chén và dùng màng bọc thực phẩm phủ đều hết toàn bộ mặt trên của sốt và bọc kín lại.

Để sốt nguội khoảng 20 phút và giữ lạnh sốt trong khoảng 20 phút ở ngăn mát.

Phần sốt thơm ngon, sánh mịn, vàng óng, béo vừa phải. Ảnh: Internet

Sốt trứng muối đã hoàn thành. Phần sốt thơm ngon, sánh mịn, vàng óng, béo vừa phải. Sốt ăn cùng với bánh mì, các loại bánh như bánh bông lan, các loại hải sản, gà sốt càng hấp dẫn.

Một số lưu ý thêm:

- Bạn nên chọn những quả trứng muối bên ngoài không có vết rạn, không nốt mốc. Dùng tay lắc nhẹ có cảm giác bên trong quả trứng có một ít nước. Không mua trứng muối nếu lòng trắng đục, lòng đỏ mỏng, có mùi hôi tức là quả trứng đã hỏng.

- Cũng giống như chọn trứng tươi, bạn nên soi quả trứng muối dưới ánh điện và ánh mặt trời. Nếu thấy lòng trắng trứng trong, màu hồng, lòng đỏ trứng thu nhỏ, đồng thời áp sát vào vỏ là quả trứng có chất lượng tốt.

- Bạn cho sốt trứng muối vào hộp đựng thực phẩm, đậy kín và bảo quản sốt trong ngăn mát tủ lạnh được 3 ngày, ngăn đá thì được khoảng 10 ngày. Khi sử dụng chỉ cần dùng muỗng lấy sốt ra và làm nóng trong lò vi sóng lại là được. Đậy nắp hộp sốt và cho vào ngăn mát tủ lạnh ngay khi không sử dụng nữa.