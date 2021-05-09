Bắt ‘trend’ làm mau món ‘trứng dã ngoại’: Béo tròn núc ních, bên ngoài giòn rụm, bên trong ngọt mềm, ăn cơm ăn chơi đều xuất sắc

Món ngon mỗi ngày 09/05/2021 06:17

Trứng là món ăn rất quen thuộc trong bữa cơm gia đình người Việt. Ngoài món chiên, luộc chúng ta có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, đem lại hương vị mới lạ hơn.

Trên một nhóm chuyên về ẩm thực, tài khoản facebook "Hoang Minh" đã chia sẻ cách làm món trứng dã ngoại, thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Để thực hiện món trứng dã ngoại này, các chị em có thể dễ dàng mua nguyên liệu tại chợ hoặc siêu thị.

Nguyên liệu:

Trứng gà: 6 quả đã luộc, 3 quả còn sống.

Thịt lợn xay: 400g

Gia vị gồm: Mù tạt vàng, tiêu đen, muối

Rau: Hành lá, mùi tây, mùi ta... tùy theo khẩu vị mỗi gia đình.

Cách làm:

Bước 1: Trứng 6 quả luộc trong 5 phút để trứng ở mức còn lòng đào, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh rồi bóc vỏ, 3 quả trứng còn lại đánh tan.

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Nguyên liệu khá đơn giản gồm bột mì, mù tạt vàng, bột chiên xù... - Ảnh: FBNV

Bước 2: Trộn đều các thành phần thịt xay, hành lá, tiêu đen, muối, một chút mù tạt vàng để làm vỏ trứng.

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Trộn đều nguyên liệu để làm vỏ của trứng bằng thịt xay - Ảnh: FBNV

Bước 3: Chia phần thịt đã trộn đều làm 6 phần và bọc 6 quả trứng lại.

Lăn phần trứng đã bọc thịt lần lượt theo thứ tự: Bột mì - trứng - bột chiên xù

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Bọc những quả trứng chín bằng vỏ thịt xay - Ảnh: FBNV
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Nhúng những quả trứng bọc thịt theo trình tự bột mì - trứng - bột chiên xù để có một lớp vỏ giòn tan thơm ngon - Ảnh: FBNV

Bước 4: Để nấu chín món trứng, có thể chiên ngập dầu hoặc dùng lò nướng, nồi chiên không dầu. Nếu sử dụng nồi chiên không dầu, cần phết 1 lớp dầu xung quanh trứng.

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Phết dầu xung quanh trứng để chuẩn bị chiên - Ảnh: FBNV

Nếu gia đình nào sử dụng lò nướng, nướng trong 20 phút ở 200 độ C khoảng 10 phút thì lật mặt lại cho chín mặt kia.

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Trứng được nướng bằng lò nướng có màu vàng ươm bắt mắt - Ảnh: FBNV
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Những quả trứng được nướng xong vô cùng thơm ngon - Ảnh: FBNV
Bắt ‘trend’ làm mau món ‘trứng dã ngoại’: Béo tròn núc ních, bên ngoài giòn rụm, bên trong ngọt mềm, ăn cơm ăn chơi đều xuất sắc - Ảnh 8
Món 'trứng dã ngoại' bên ngoài giòn rụm bên trong mềm thơm - Ảnh: FBNV
Bắt ‘trend’ làm mau món ‘trứng dã ngoại’: Béo tròn núc ních, bên ngoài giòn rụm, bên trong ngọt mềm, ăn cơm ăn chơi đều xuất sắc - Ảnh 9
Con khó ăn cách mấy cũng vét sạch cơm với món này - Ảnh: FBNV

Mỗi quả trứng bọc thịt này, mỗi người ăn một quả là đủ no, vì vậy các gia đình có thể chuẩn bị mang đi dã ngoại, đi chơi. Hi vọng các chị, các mẹ sẽ học được thêm món trứng dã ngoại này để có thêm nhiều trải nghiệm món ăn trong cuộc sống nhé.

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