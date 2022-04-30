Bánh giò hấp nóng hổi - Ăn kèm với chút dưa chua và tương ớt là chuẩn bài!

500gr thịt nạc vai

10 tai nấm hương

2 tai mọc nhĩ to to

Gia vị: Tiêu, hành tím, nước mắm, muối, dầu hào, bột ngọt,..

Tiêu, hành tím, nước mắm, muối, dầu hào, bột ngọt,.. 10 quả trứng cút

300~400gr lá chuối + chút dầu ăn

Đồ ăn kèm: chả quế, dưa leo + cà rốt ăn kèm

Cách làm:

- Bột ngâm trước qua đêm với 800ml nước, cứ 4 tiếng chắt bỏ nước 1 lần, chắt bao nhiêu lại thêm vào bấy nhiêu, làm tương tự khoảng 2 lần

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước nóng cho nở ra rồi băm nhuyễn

- Thịt cắt hạt lựu, xay nhỏ

- Hành tím đập dập, băm nhỏ cho vào chảo xào thơm cùng chút dầu ăn, rồi trút 1/2 thịt vào xào chín tới với ít gia vị, sau khi thịt chín thì đổ nấm hương, mộc nhĩ vào xào cùng, nêm thêm gia vị gồm: nước mắm muối, dầu hào vừa ăn rồi tắt bếp, thêm chút bột ngọt và rắc tiêu vào đảo đều

- Sau khi tắt bếp thì ta đổ nốt phần thịt sống còn lại vào trộn đều, vo thành từng viên theo số lượng bánh muốn làm.

- Trứng luộc chín bóc vỏ

- Bột sau khi đã ngâm và chắt nước thì thêm nước vào cho đủ 1250ml, nêm muối, bột ngọt + 20ml dầu ăn vào, hoà tan rồi bắc hỗn hợp bột lên bếp, bật lửa vừa, khuấy đều đến khi bột bắt đầu có dấu hiệu đặc lại ở đáy thì vặn lửa nhỏ vừa tiếp tục khuấy; khuấy tới khi bột đặc 2/3 thì tắt bếp khuấy tiếp đến khi hỗn hợp bột hồ đồng nhất, mềm mịn là được

- Lá chuối rửa sạch, lau khô, lót thêm 1 lớp màng bọc thực phẩm chịu nhiệt rồi gấp chéo 2 lần thành hình chóp

- Gói bánh và chuẩn bị nồi nước sôi để hấp bánh

- Hấp bánh khoảng 30-35 phút là bánh chín.

Hoàn thành:

- Ăn bánh kèm chả quế, tương ớt, dưa góp chua nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Du Du