Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá

Mẹo vặt trong bếp 13/06/2023 05:02

Sữa tươi sau khi mua về rất nhanh bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Sữa hỏng thường có mùi chua, lắng đọng lại thành hỗn hợp đặc. Trong trường hợp này, nhiều người sẽ bỏ đi không sử dụng nữa, rất lãng phí.

Sữa tươi khi mua về rất nhanh hỏng nếu không uống nhanh hoặc bảo quản đúng cách. Sữa bị hỏng sẽ có mùi chua, có cặn lắng và nhiều người sẽ vứt đi luôn. Tuy nhiên, đừng vứt vội sữa bị hỏng đi vì còn rất nhiều cách có thể tận dụng được nguyên liệu này.

Làm mềm thịt

Sữa tươi bị chua thường chứa axit lactic. Axit lactic có tác dụng làm mềm thịt rất tốt. Do đó, bạn có thể sử dụng sữa bị chua để ướp thịt. Hoặc có thể cho sữa vào trong quá trình nấu, nếu món ăn đó có thể dùng sữa.

Sữa tươi sẽ phù hợp nhất khi ướp thịt heo hoặc gà. Sau khi rửa sạch thịt, ướp thịt với sữa tươi không đường khoảng sáu tiếng, sau đó đem bỏ phần sữa này rồi nêm gia vị thịt nướng như dầu hào, dầu ăn, đường, nước mắm, tỏi, hành. Sữa tươi không chỉ giúp thịt mềm mà còn tạo độ béo, thơm bùi cho món thịt nướng.

Thịt ngâm trong sữa sẽ nhanh mềm, tươi ngon hơn. Bạn ngâm thịt trong khoảng 10-15 phút sau đó vớt ra, rửa lại với nước rồi đem đi chế biến như bình thường. Các món ăn sẽ thơm ngon, không có mùi sữa.

Một số món sốt kem, súp theo kiểu Âu có sử dụng sữa chua, sữa tươi và kem trong khi chế biến. Bạn thay thế chúng bằng sữa tươi bị chua, hương vị vẫn rất thơm ngon.

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tận dụng sữa tươi bị chua để làm pho mát

Làm pho mát là cách tận dụng sữa tươi bị chua được con người áp dụng từ rất lâu. Để làm pho mát, người ta thường lên men sữa rồi tách lấy phần sữa kết tủa. Còn với sữa tươi đã bị chua, bạn dùng dao, thìa cắt nhỏ phần sữa ra. Tiếp đến, lấy một cái khăn sạch, múc phần sữa kết tủa vào. Buộc chặt miệng khăn lại và treo lên để nước chảy xuống.

Khi sữa đã chảy hết nước, thu được hỗn hợp pho mát tươi. Bạn bỏ vào hộp kín, bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 3-4 ngày. Pho mát tươi ngon, hấp dẫn, dùng để làm salad, trộn cùng trái cây hay làm bánh đều ngon.

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm bánh

Để tận dụng sữa tươi bị chua, bạn có thể dùng sữa để làm bánh. Sữa tươi bị chua làm bánh vẫn rất thơm ngon. Một số người còn nhận xét, bánh làm từ sữa bị chua nở to, mềm và thơm hơn. Mùi chua của bánh sẽ bị khử hết. Sau khi nướng, bánh rất an toàn, không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn.

Bạn dùng sữa tươi bị chua thay thế cho sữa thông thường trong công thức làm bánh. Có thể áp dụng cho nhiều loại bánh như bánh mì, bánh kếp, bánh cupcake,…

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi tanh của cá

Một mẹo tận dụng sữa tươi bị chua mà bạn có thể áp dụng là dùng trong việc sơ chế cá. Để khử mùi tanh của cá, người ta thường ngâm cá trong sữa tươi. Chất casein có trong sữa có tác dụng khử đi chất trimethylamine. Chất này chính là nguyên nhân gây ra mùi tanh của cá.

Mặc dù bị biến đổi các đặc tính địa lí, nhưng thành phần dinh dưỡng trong sữa tươi bị chua vẫn được giữ nguyên. Do đó, bạn có thể tận dụng chúng để khử mùi tanh của cá. Bạn chỉ cần cho cá vào ngâm trong sữa bị chua. Nếu chúng bị đông lại, bạn dùng thìa khuấy tan rồi đem ngâm cá vào.

Cách này đạt hiệu quả tương tự như sử dụng sữa thông thường. Cá sau khi chế biến không còn mùi tanh, cũng không có mùi sữa. Bạn có thể yên tâm sử dụng nhé!

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Làm mới đồ da, sứ trong gia đình

Nếu nhà bạn có đồ da như ghế, đệm, giày, túi,… bạn có thể sử dụng sữa tươi bị chua để làm mới lại chúng. Chỉ cần lấy 1 cái bàn chải nhỏ, nhúng vào sữa rồi đánh vào những vết bẩn trên đồ da. Dùng khăn thấm sữa thoa đều lên, đợi khô thì dùng khăn sạch lau lại một lần nữa. Đồ da của nhà bạn sẽ bóng đẹp như mới.

Với những đồ bằng sứ sử dụng lâu bị ố màu, bạn đem ngâm chúng trong nồi sữa ấm. Đun cho sữa sôi trước sau đó cho những vật dụng cần làm mới vào. Để nguyên trong khoảng 1 tiếng thì vớt ra. Đem đi rửa lại với nước như bình thường là được. Bạn sẽ thấy đồ sứ sáng như mới.

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dùng sữa tươi bị chua để dưỡng da

Chị em có thể tận dụng sữa tươi bị chua để dưỡng da. Nguyên nhân là bởi trong sữa tươi bị chua có chứa axit lactic. Chúng có thành phần tương tự giống như sữa chua. Khi thoa lên da, có thể làm mềm da và tăng cường độ ẩm.

Sữa bị chua có thể dùng làm mặt nạ dưỡng da trực tiếp. Bạn kết hợp thêm với mật ong, một số loại trái cây như dâu tây, chanh,… để tăng cường hiệu quả. Sữa bị chua trộn chung với cám gạo hay bã cà phê có thể dùng để tẩy da chết. Thoa trực tiếp sữa lên toàn thân trước khi tắm sẽ giúp da giữ được độ ẩm, mịn màng và căng bóng.

Sữa tươi bị chua - đừng bỏ phí, tận dụng ngay để biến thứ tưởng là rác thành nguyên liệu quý giá - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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