Chị em hãy bỏ ngay thói quen hầm xương bằng lửa quá lớn, bởi nó sẽ khiến nước hầm bị đục, giảm hương vị của món ăn.

Chỉ cần tránh xa những sai lầm khi hầm xương này bạn sẽ có ngay nồi nước hầm xương trong vắt, ngon ngọt và cực tốt cho sức khỏe .

Bọt nổi lên trên bề mặt nồi nước hầm xương chính là protein kết tủa, các chất bẩn và máu dư trong xương.

Một trong những mẹo hầm xương ngon chính là hầm với lửa vừa, cách làm này sẽ giúp xương mềm, ngon và dậy mùi thơm hấp dẫn.

Việc hớt bỏ bọt không chỉ giúp nồi nước xương hầm trong vắt mà còn loại bỏ những chất không tốt cho sức khỏe ra khỏi món ăn.

Nêm quá nhiều mì chính sẽ khiến món canh mất đi hương vị tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Nêm quá nhiều mì chính

Mì chính là gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tuy nhiên, chị em đừng quá lạm dụng. Bởi lẽ, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây hại cho sức khỏe của gia đình bạn.

Hơn cả, đây còn là sai lầm khi nấu ăn khiến món canh mất đi hương vị tự nhiên vốn có, phá nát món ăn.

Ngoài giới thiệu mẹo hầm xương ngon trên, trong bài viết này, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi nước dùng bị đục:



Muốn có nồi nước xương hầm ngon bạn cần cho thêm vài lát khoai tây vào - Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ cần cho vài lát khoai tây hoặc vào tai nấm đông cô vào hầm cùng sẽ tăng hương vị và giúp nước dùng trong hơn.

- Lấy một quả trứng gà, bỏ phần lòng đỏ chỉ giữ lại lòng trắng. Sau đấy, đánh tan lòng trắng rồi trút vào nồi nước dùng, khuấy đều để cặn bẩn trong nồi nước dùng bị cuốn vào lòng trắng trứng rồi vớt ra. Nhờ thế, nồi nước dùng sẽ trong vắt trở lại.

Chúc bạn có một nồi nước hầm trong vắt, ngọt thơm và bắt mắt với mẹo nấu ăn hay vô cùng đơn giản này!