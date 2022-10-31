Nấu cơm dùng nước nóng hay nước lạnh: 90% chị em nội trợ làm sai khiến gạo mất hết dinh dưỡng

Chắc hẳn vừa nghe qua việc dùng nước sôi nấu cơm, nhiều người sẽ tỏ ra nghi ngại cho rằng cách làm này sẽ khiến gạo chín không đều, thành phẩm không ngon nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Nấu cơm là chuyện giản đơn nhưng để có được kết quả như ý đòi hỏi mọi người phải biết cách. Chẳng hạn như với việc dùng nước, thường thì mọi người vo gạo xong sẽ dùng nước lạnh để nấu vì nghĩ làm chín gạo từ từ. Tuy nhiên, thật ra dùng nước sôi để nấu cơm mới là chuẩn nhất.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , việc dùng nước sôi nấu cơm sẽ nhận được ba lợi ích. Thứ nhất, nước sôi sẽ giúp hạt gạo tạo thành một lớp bảo vệ ngăn tình trạng vỡ nát, nhìn sẽ hấp dẫn hơn. Thứ hai, nước sôi sẽ giúp gạo nhanh chín thành cơm hơn, tiết kiệm thời gian nấu. Thứ ba, cũng là lợi ích quan trọng nhất, việc mọi người dùng nước sôi nấu và đậy vung sẽ tránh để gạo tiếp xúc với không khí và giữ lại hơn 30% vitamin B1, so với việc nấu cơm bằng nước lạnh khiến hạt gạo trương lên, mất chất thì rõ ràng hữu ích hơn nhiều.

Dù đã có bí quyết nhưng chắc hẳn không ít lần nấu cơm mọi người gặp phải vấn đề khác, chẳng hạn như sống, nhão hay khê. Lúc này đổ bỏ đi nấu lại thì hoang phí và tốn thời gian, nên hãy bỏ túi thêm những mẹo sau nha.

Cách chữa cơm sống

Khi đong nước không đủ hay bộ phận mâm nhiệt của nồi cơm điện không phân bổ đều thì mọi người có sẽ gặp tình trạng hạt gạo bị khô cứng, sượng và không chín đều. Mọi người đừng thấy vậy mà nản, hãy nhanh tay xới cơm thật tơi rồi chuyển sang một nồi khác và bắc lên bếp thường. Sau đó rưới rượu trắng lên bề mặt cơm, rồi điều chỉnh lửa nhỏ, đến lúc rượu bốc hết hơi, không còn mùi thì cũng là lúc cơm chín đều và có thể ăn ngon lành rồi.

Cách chữa cơm nhão

Có nhiều loại gạo khác nhau, có loại nở sẽ ưa nước hoặc loại không nở sẽ cần một lượng nước khá giới hạn. Vậy nên, sẽ có trường hợp mọi người mới thay đổi gạo mà không biết để thay đổi lượng nước, cứ theo loại gạo cũ đong nước thật nhiều thì với lượng nước không phù hợp ấy rất dễ khiến cơm bị nhão.

Nhưng nếu như vậy thì cũng chẳng có gì phải lo, bởi cách xử lý cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần mọi người cho vài miếng ruột bánh mì đặt lên trên bề mặt cơm, chịu khó mở nắp liên tục để hơi nước không đọng lại bên trong thì sau một lúc sẽ bất ngờ khi thấy cơm đã bớt nhão đáng kể.

Cách chữa cơm bị khê

Thực ra, nấu cơm bằng bếp gas, bếp củi, bếp điện mới dễ bị khê do mọi người để quá thời gian, chứ bằng nồi cơm điện thì hiếm khi gặp phải. Nhưng hiếm, không có nghĩa là không có, nên mọi người cũng cần nắm cách xử lý. Vì có thể sau thời gian sử dụng nồi cơm điện, rờ le nhiệt bị lờn thì cũng là nguyên nhân phổ biến làm cơm khê.

Nếu thật sự gặp phải trường hợp ấy thì mọi người đừng vội đổ bỏ đi mà hãy sang cơm qua nồi khác, bỏ những phần bị khê đi. Tiếp theo, dùng một miếng vải sạch phủ lên bề mặt cơm, rồi bỏ vài cục than củi hoặc than hoa vào, đậy nắp nồi lại. Sau 15 phút mở ra sẽ ngạc nhiên vì mùi cơm khê đã hết sạch.