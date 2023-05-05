Mẹo diệt gián nhanh chóng từ nguyên liệu đơn giản có sẵn trong nhà, chỉ trong một đêm mà gián 'đi xa' nằm ngã ngửa

Mẹo vặt trong bếp 05/05/2023 15:54

Nhiều chị em rất e ngại việc trong nhà xuất hiện quá nhiều gián, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nhiều chị em lựa chọn việc đuổi chúng 'đi xa' bằng cách dùng thuốc, nhưng nó lại vô cùng hại đến sức khỏe con nhỏ. Thử ngay mẹo dưới đây ngay nhé, đảm bảo kết quả sẽ đưa chị em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Gián là một trong những loài côn trùng gây hại, sinh sôi rất nhanh và gây khiếp sợ cho nhiều gia đình. Một khi chúng đã 'xâm nhập' vào không gian sống thì việc diệt tận gốc được chúng có thể là một việc rất khó. Chúng thường thích những nơi ẩm thấp, ẩn nấp trong các khe hở ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, bạn sẽ bắt gặp gián nhiều nhất vào ban đêm vì đấy là thời điểm mà chúng đi kiếm thức ăn dư thừa tồn đọng trong nhà.

Hiện tại, có rất nhiều cách để phòng tránh và 'tiêu diệt' gián như sử dụng long não, các loại tinh dầu sả, tinh dầu bạc hà để đuổi chúng đi xa,..ngoài ra việc giữ gìn vệ sinh nhà ở, dọn dẹp sạch sẽ mặt bếp và sàn nhà không còn mùi thức ăn và dầu mỡ cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra, có một cách vô cùng hiệu quả và cực kỳ an toàn cho con em trong gia đình, không tốn nhiều chi phí chị em đã biết chưa?

Theo chia sẻ của mẹ Đinh Tuyết Ngọc thì mẹo diệt gián này vô cùng 'đỉnh cao', không cần bỏ nhiều công sức, chỉ cần vài bước là trong một đêm gián trong nhà sẽ bị diệt sạch hết.

Cách làm như sau

Chuẩn bị:

- 1 chai rỗng nước muối sinh lý loại 500ml

- 1 ít dầu ăn

- 1 ít mật ong

- 1 ít đường

Các bước thực hiện:

- Cắt phần nắp tròn rời hẳn thân của chai nước muối sinh lý.

Mẹo diệt gián nhanh chóng từ nguyên liệu đơn giản có sẵn trong nhà, chỉ trong một đêm mà gián 'đi xa' nằm ngã ngửa - Ảnh 1
Chuẩn bị một chai nước muối sinh lý rỗng và cắt phần nắp tròn rời hẳn thân - Ảnh: Internet

- Úp ngược nắp tròn vào thân chai.

Mẹo diệt gián nhanh chóng từ nguyên liệu đơn giản có sẵn trong nhà, chỉ trong một đêm mà gián 'đi xa' nằm ngã ngửa - Ảnh 2
Sau khi cắt, các mẹ úp ngược nắp tròn vào thân chai - Ảnh: Internet

- Pha hỗn hợp gồm dầu ăn + mật ong + đường theo tỷ lệ tổ tiên mách bảo, chị em có thể dùng dầu ăn thừa sau khi nấu ăn để tiết kiệm hơn.

Mẹo diệt gián nhanh chóng từ nguyên liệu đơn giản có sẵn trong nhà, chỉ trong một đêm mà gián 'đi xa' nằm ngã ngửa - Ảnh 3
Đổ hỗn hợp đã pha vào chai - Ảnh: Internet

- Đặt vào những nơi bạn thường thấy gián xuất hiện trong nhà, tốt nhất là nên đặt vào qua đêm.

Kết quả

Sau một đêm, bạn sẽ bất ngờ với kết quả nhận được, gián to gián nhỏ thi nhau chui vào chai nhựa. Mẹ Đinh Tuyết Ngọc chia sẻ: "Mình bẫy 3 đêm đổ đi 4 lần như này rồi. Thực sự hiệu quả mà không tốn kém lại an toàn cho trẻ nhỏ."

Mẹo diệt gián nhanh chóng từ nguyên liệu đơn giản có sẵn trong nhà, chỉ trong một đêm mà gián 'đi xa' nằm ngã ngửa - Ảnh 4
Thành quả sau một đêm - Ảnh: Internet

Vô cùng đơn giản, nhanh chóng tiện lợi và an toàn đúng không? Nhiều chị em cũng bày tỏ cảm xúc vô cùng bất ngờ vì một cách diệt gián đơn giản như thế mà từ trước đến nay không hề hay biết. Chị em thử bắt tay vào làm xem liệu có hiệu quả thật sự không nhé!

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