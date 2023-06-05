Lơ đễnh bỏ nhiều muối khi nấu ăn, thả ngay thứ này vào đảm bảo có bữa ăn ngon tròn vị

Hương vị của món ăn phụ thuộc khá nhiều vào tâm trạng người nấu. Có thể vì một vài lý do khiến quá trình nấu ăn thiếu tập trung, lơ đễnh, hoặc lỡ tay bỏ quá nhiều muối khiến món ăn bị mặn thì đây chính là 5 cách 'cứu nguy' vô cùng hiệu quả.

Bạn hãy lấy khoai tây sống, cắt thành lát mỏng rồi bỏ và o nồi canh hoặc súp bị mặn. Để khoai trong đó ít nhất 15 phút. Những lát khoai tây có thể hút muối rất hiệu quả. Sau đó bạn chỉ cần vớt khoai tây ra và nêm nếm lại xem vị của món ăn đã phù hợp chưa.

Vị chua của chanh và giấm có thể làm giảm độ mặn của món ăn.

Một lượng nhỏ giấm gạo hoặc nước chanh tươi sẽ giúp trung hòa vị mặn của món ăn. Lưu ý, với những món ăn có sữa, bạn không nên dùng cách này vì dưới tác dụng của giấm/chanh sữa sẽ bị kết tủa, làm thay đổi mùi vị của món ăn.

3. Lòng trắng trứng giúp hút vị mặn của món ăn

Lòng trắng trứng là nguyên liệu 'chữa cháy' hiệu quả cho món ăn mặn.

Đối với các món canh, món súp nấu bị mặn, bạn có thể lấy lòng trắng trứng gà hoặc trứng vịt, không cần đánh tan, đổ trực tiếp vào nồi và để sôi khoảng 5 phút. Vị mặn sẽ giảm đi nhiều. Tuy theo lượng đồ ăn bạn nấu mà sử dụng lượng lòng trắng cho phù hợp.

4. Dùng cà chua

Cà chua có thể làm dịu món ăn có độ mặn nhẹ.

Nếu không có chanh, sữa chua hay khoai tây, bạn cũng có thể sử dụng cà chua cắt lát dày cho vào món ăn và ngâm trong đó từ 15 đến 20 phút để làm giảm vị mặn của món ăn. Tuy nhiên, sử dụng cà chua sẽ không hiệu quả bằng những phương pháp trên vì chất chua của cà chua rất nhẹ dịu.

5. Dùng sữa chua không đường

Sữa chua không đường giúp làm giảm vị mặn của món ăn.

Đối với những món ăn có thành phần từ sữa như phô mai, kem tươi, cà ri béo thì bạn có thể dùng sữa chua nguyên chất không đường để nêm nếm vào một lượng vừa đủ nhằm làm giảm vị mặn của món ăn.