Làm sạch thớt gỗ bị đen chỉ với 5 phút tại nhà với nguyên liệu có sẵn

Dễ dàng đánh bay các vết bẩn bám lâu của thớt gỗ chỉ bằng vài bước đơn giản với các nguyên liệu có sẵn.

Ảnh minh họa: Internet Trong tất cả những vật dụng trong căn bếp dùng để nấu ăn, thì những chiếc thớt là điều không thể thiếu, dùng để chặt, thái, cũng như cắt các loại nguyên liệu để chế biến nên những món ăn ngon. Có rất nhiều loại thớt hiện nay như: thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thuỷ tinh… nhưng thớt gỗ phổ biến và sử dụng rộng rãi nhất. Ưu điểm của nó là có độ đàn hồi, nặng, giúp băm chặt thức ăn dễ dàng. Tuy nhiên, sử dụng thớt gỗ lại có nhược điểm là dễ cong, nứt, thấm mùi nguyên liệu và thấm nước, lâu sẽ bị thâm đen và mốc. Tuy nhiên nếu áp dụng 3 cách dưới đây thớt gỗ được làm sạch siêu nhanh, đảm bảo đánh bay hết vi khuẩn. Dùng chanh và muối

Ảnh minh họa: Internet Đây là một những cách hiệu quả và an toàn nhất. Cắt chanh làm đôi, nặn nước hoặc bạn có thể chà xát lên thớt, sau đó rắc muối vào vùng nước chanh. Nên chọn những muốn có hạt thô để thấm nước chanh và chà lên thớt, hoặc với những thớt có bề mặt nhẵn, bạn có thể dùng bột nở thay cho muối.

Dùng miếng chanh đã cắt để chà sát trên bền mặt thớt ra theo hình tròn, cho muối được hào tan vào chanh để làm sạch thớt, chú ý chà kỹ ở những nơi có vết bẩn, ố. Sau đó rửa lại bằng nước sạch, dùng khăn khô hoặc giấy để thấp hết nước trên bề mặt thớt. Dùng oxy già là cách làm sạch thớt gỗ tiện lợi Không có gì bất ngờ khi oxy già có mặt trong danh sách vệ sinh thớt gỗ đơn giản và tiện lợi tại nhà. Đây là dung dịch sát khuẩn, làm sạch bụi bẩn bám trên bất kỳ bề mặt nào. Thớt gỗ cũng không ngoại lệ. Để loại bỏ nấm mốc cho thớt, bạn hãy nhúng khăn mềm vào giấm và lau sơ khắp hai mặt. Sau đó, dùng một chiếc khăn khác nhúng vào oxy già, lau thêm lần nữa trên thớt gỗ rồi rửa sạch với nước là được. Sử dụng dầu oliu để thớt sạch ngay Ảnh minh họa: Internet Sử dụng dầu oliu để thớt sạch ngay lập tức chỉ với cách: nhỏ vài giọt dầu oliu lên trên mặt thớt, rồi bạn dùng miếng mút rửa chén thoa đều dầu oliu và để yên qua 1 đêm. Sang ngày hôm sau, bạn rửa sạch lại thớt với nước rửa chén, rồi tráng lại với nước thường là thớt đã sạch. Bạn có thể dùng cách này 1 tháng 1 lần để tuổi thọ thớt nhà bạn được kéo dài.

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết Bơ sau khi cắt rất dễ bị thâm khi tiếp xúc với oxy trong không khí. Dưới đây là một số mẹo giúp làm chậm quá trình này và giữ bơ tươi lâu hơn.

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