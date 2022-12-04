Làm sạch thớt gỗ bị đen chỉ với 5 phút tại nhà với nguyên liệu có sẵn

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2022 03:46

Dễ dàng đánh bay các vết bẩn bám lâu của thớt gỗ chỉ bằng vài bước đơn giản với các nguyên liệu có sẵn.

Làm sạch thớt gỗ bị đen chỉ với 5 phút tại nhà với nguyên liệu có sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tất cả những vật dụng trong căn bếp dùng để nấu ăn, thì những chiếc thớt là điều không thể thiếu, dùng để chặt, thái, cũng như cắt các loại nguyên liệu để chế biến nên những món ăn ngon. Có rất nhiều loại thớt hiện nay như: thớt nhựa, thớt gỗ, thớt thuỷ tinh… nhưng thớt gỗ phổ biến và sử dụng rộng rãi nhất. Ưu điểm của nó là có độ đàn hồi, nặng, giúp băm chặt thức ăn dễ dàng. Tuy nhiên, sử dụng thớt gỗ lại có nhược điểm là dễ cong, nứt, thấm mùi nguyên liệu và thấm nước, lâu sẽ bị thâm đen và mốc. Tuy nhiên nếu áp dụng 3 cách dưới đây thớt gỗ được làm sạch siêu nhanh, đảm bảo đánh bay hết vi khuẩn.

Dùng chanh và muối

Làm sạch thớt gỗ bị đen chỉ với 5 phút tại nhà với nguyên liệu có sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Đây là một những cách hiệu quả và an toàn nhất.

Cắt chanh làm đôi, nặn nước hoặc bạn có thể chà xát lên thớt, sau đó rắc muối vào vùng nước chanh. Nên chọn những muốn có hạt thô để thấm nước chanh và chà lên thớt, hoặc với những thớt có bề mặt nhẵn, bạn có thể dùng bột nở thay cho muối.

Dùng miếng chanh đã cắt để chà sát trên bền mặt thớt ra theo hình tròn, cho muối được hào tan vào chanh để làm sạch thớt, chú ý chà kỹ ở những nơi có vết bẩn, ố. Sau đó rửa lại bằng nước sạch, dùng khăn khô hoặc giấy để thấp hết nước trên bề mặt thớt.

Dùng oxy già là cách làm sạch thớt gỗ tiện lợi

Không có gì bất ngờ khi oxy già có mặt trong danh sách vệ sinh thớt gỗ đơn giản và tiện lợi tại nhà. Đây là dung dịch sát khuẩn, làm sạch bụi bẩn bám trên bất kỳ bề mặt nào. Thớt gỗ cũng không ngoại lệ. 

Để loại bỏ nấm mốc cho thớt, bạn hãy nhúng khăn mềm vào giấm và lau sơ khắp hai mặt. Sau đó, dùng một chiếc khăn khác nhúng vào oxy già, lau thêm lần nữa trên thớt gỗ rồi rửa sạch với nước là được. 

 

Sử dụng dầu oliu để thớt sạch ngay

Làm sạch thớt gỗ bị đen chỉ với 5 phút tại nhà với nguyên liệu có sẵn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu oliu để thớt sạch ngay lập tức chỉ với cách: nhỏ vài giọt dầu oliu lên trên mặt thớt, rồi bạn dùng miếng mút rửa chén thoa đều dầu oliu và để yên qua 1 đêm.

Sang ngày hôm sau, bạn rửa sạch lại thớt với nước rửa chén, rồi tráng lại với nước thường là thớt đã sạch. Bạn có thể dùng cách này 1 tháng 1 lần để tuổi thọ thớt nhà bạn được kéo dài.

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết

Bơ sau khi cắt rất dễ bị thâm khi tiếp xúc với oxy trong không khí. Dưới đây là một số mẹo giúp làm chậm quá trình này và giữ bơ tươi lâu hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách làm sạch thớt gỗ mẹo nhà bếp vệ sinh thớt gỗ

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 20 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?