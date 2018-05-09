Làm gạch men vừa sạch vừa sáng không cần tốn 1 đồng, ai cũng nên thử

Vì thế điều bạn cần làm là thường xuyên vệ sinh nhà cửa, nhưng bạn đã biết cách nào giúp gạch men sáng bóng , sạch bong kin kín mà không tốn tiền chưa?

Đặc biệt là đối với gạch trong nhà tắm, nhà vệ sinh hay những nơi ẩm thấp rất dễ bị ố vàng gây mất thẩm mỹ, vừa là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi gây nên nhiều tác hại đối với sức khỏe gia đình bạn.

Cùng áp dụng thử những phương pháp này đảm bảo bạn sẽ có một ngôi nhà luôn sạch bong.

Gạch trong nhà tắm, nhà vệ sinh hay những nơi ẩm thấp vừa dễ bị ố vàng gây mất thẩm mỹ, vừa làm môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi - Ảnh: Internet

Khi vệ sinh sàn nhà, nếu muốn sàn gạch dễ sạch hơn thì bạn nên làm ướt sàn trước, đối với những nơi có vết cáu bẩn lâu ngày thì cần dùng loại nước tẩy rửa thật mạnh, tuy nhiên chúng ta cũng có thể áp dụng các phương pháp đơn giản mà không tốn 1 đồng nào.

Khi mặt bếp, gạch ốp tường bị bám nhiều dầu mỡ, ta không áp dụng cách làm ướt bằng nước.

Trước tiên, bạn hãy lấy một ít bột mì hay bột gạo rắc lên chỗ bẩn đó, miết bột lên những kẽ sâu.

Trước tiên, bạn hãy lấy một ít bột mì hay bột gạo rắc lên chỗ bẩn đó, miết bột lên những kẽ sâu - Ảnh: Internet

Làm như vậy, bột sẽ giúp thấm hút dầu mỡ. Sau khi bôi xong, dùng bàn chải khô làm bong lớp bột này, sau đó mới quét đi và lau sạch lại bằng nước lau sàn bình thường.

Với những vết gỉ sét, bạn phải đổ nước giấm trắng lên, sau đó dùng vải lau đi lau lại cho tới khi sạch. Nếu vết bám lâu ngày thì nên cắt đôi quả chanh chà sát lên vết bẩn đó và lau sạch lại.

Với trường hợp phòng tắm thường bị đọng nước lâu bị đóng phèn, ố vàng, có thể đổ tro bếp lên, sau đó đổ nước lên, để khoảng vài phút và dùng bàn chải chà mạnh là xong.

Đối với vết ố nhẹ thì pha thêm chút muối vào nước tẩy sàn, thấm lên mặt sàn để khoảng chục phút rồi lau như bình thường.

Với những vết cặn bám vào kẽ, sàn, hay bề mặt men sứ, bạn dùng vôi ăn trầu và nước oxy già để chà rửa.

Vào mùa mưa, một số nơi ẩm thấp sẽ bị mốc rêu xanh - Ảnh: Internet

Với sàn đá mài hoặc sàn xi măng, nên dùng muối, giấm pha nước soda để chà rửa sẽ khiến sàn sạch bong.

Vào mùa mưa, một số nơi ẩm thấp sẽ bị mốc rêu xanh vừa mất thẩm mỹ vừa gây trơn trượt lại khiến vi khuẩn sinh sôi rất nguy hiểm. Vì thế, hãy hòa nước vôi bột vào chậu nước tới khi đặc sệt, sau đó quét lên nơi có rêu, để một đêm rồi cọ nước và rửa sạch bằng chổi tre hoặc bàn chải.

Trường hợp gạch men bị mờ xỉn, có thể lau sạch bằng nước, để khô, sau đó trộn bột mì, bột gạo thêm dầu ăn bọc vào một miếng giẻ và chà thật kỹ, để thêm vài tiếng sau đó lau lại bằng nước lau sàn.

Những cách này có thể áp dụng với nhiều loại sàn khác nhau mà không sợ xước sát hay bong tróc.