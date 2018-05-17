Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này

Vào những ngày hè nắng nóng, chị em nội trợ có thể làm các ly kem ngon tuyệt nhiều hương vị tại nhà với cách làm không cần tủ lạnh dưới đây.
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Bước vào mùa hè, nhiều người tìm đến các món kem mát lạnh, ngọt ngào để giải nhiệt cơ thể. Thông thường, chúng ta sẽ ra tiệm cà phê hay quán ăn để thưởng thức những ly kem nhiều màu sắc và hương vị độc đáo.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại chất lượng của món kem ngoài tiệm có thể gây hại cho sức khỏe người dùng. Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ nên tự làm kem ngay tại nhà với cách làm đơn giản không cần đến tủ lạnh dưới đây.
Cách làm kem không cần tủ lạnh, đơn giản và nhanh chóng
Cách 1
Chuẩn bị:
Bánh quy chocolate nghiền nhỏ: 1/2 chén
Heavy cream (kem sữa béo): 240ml
Sữa đặc: 80ml
Muối hột: 100 - 200g
Đá viên
Lọ thủy tinh
Tô thủy tinh
Thực hiện:
Bước 1: Bạn cho vụn bánh quy, heavy cream và sữa đặc vào ly thủy tinh. Tiếp theo, bạn đậy nắp lọ lại, lắc mạnh tay và thật đều để tất cả các nguyên liệu hòa quyện.
Bước 2: Cho đá viên vào tô thủy tinh, rắc thật nhiều muối hột lên. Sau đó, bạn đặt lọ thủy tinh vào tô rồi rải thêm một lớp đá nữa lên trên cùng. Lưu ý: Bạn phải để toàn bộ lọ thủy tinh tiếp xúc với đá mới đảm bảo món kem được ngon.
Bước 3: Cuối cùng, bạn phủ một lớp khăn lên trên tô đá viên và chờ khoảng 15 phút là có thể lấy ra thưởng thức ngay.
Cách 2
Nguyên liệu:
Heavy cream: 300ml
Vụn bánh quy chocolate: 1/2 chén
Tinh chất vani: 10ml
Sữa tươi có đường: 500ml
Túi zip: 2 cái (Bạn có thể mua tại các siêu thị)
Muối hột: 100g
Đá viên
Thực hiện:
Bước 1: Bạn lần lượt cho heavy cream, hương vani, sữa tươi có đường và vụn bánh quy vào túi zip thứ nhất sau đó vuốt chặt miệng túi.
Bước 2: Tiếp theo cho đá lạnh vào 1/2 túi zip thứ hai, sau đó rải muối hột sao cho phủ đều khắp túi. Việc cho muối vào đá có tác dụng làm lâu tan và độ lạnh được tăng lên nhiều lần, giúp kem nhanh đông.
Bước 3: Đặt chiếc túi thứ nhất vào trong chiếc túi thứ hai sao cho túi chứa kem được túi đá lạnh bao phủ xung quanh, sau đó vuốt chặt miệng túi.
Bước 4: Cuối cùng lắc chiếc túi này thật nhanh trong khoảng 5 phút sau đó để yên khoảng 10 - 15 phút là kem đã đông và có có thể dùng ngay.
Chúc các bạn thành công với cách làm kem vừa đơn giản, nhanh không cần dùng đến tủ lạnh!