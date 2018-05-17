Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này

Mẹo vặt trong bếp 17/05/2018 18:46

Vào những ngày hè nắng nóng, chị em nội trợ có thể làm các ly kem ngon tuyệt nhiều hương vị tại nhà với cách làm không cần tủ lạnh dưới đây.

Bước vào mùa hè, nhiều người tìm đến các món kem mát lạnh, ngọt ngào để giải nhiệt cơ thể. Thông thường, chúng ta sẽ ra tiệm cà phê hay quán ăn để thưởng thức những ly kem nhiều màu sắc và hương vị độc đáo.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại chất lượng của món kem ngoài tiệm có thể gây hại cho sức khỏe người dùng. Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ nên tự làm kem ngay tại nhà với cách làm đơn giản không cần đến tủ lạnh dưới đây.

Cách làm kem không cần tủ lạnh, đơn giản và nhanh chóng

Cách 1

Chuẩn bị:

Bánh quy chocolate nghiền nhỏ: 1/2 chén

Heavy cream (kem sữa béo): 240ml

Sữa đặc: 80ml

Muối hột: 100 - 200g

Đá viên

Lọ thủy tinh

Tô thủy tinh

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cho vụn bánh quy, heavy cream và sữa đặc vào ly thủy tinh. Tiếp theo, bạn đậy nắp lọ lại, lắc mạnh tay và thật đều để tất cả các nguyên liệu hòa quyện.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 1
Cho tất cả nguyên liệu vào lọ và lắc đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho đá viên vào tô thủy tinh, rắc thật nhiều muối hột lên. Sau đó, bạn đặt lọ thủy tinh vào tô rồi rải thêm một lớp đá nữa lên trên cùng. Lưu ý: Bạn phải để toàn bộ lọ thủy tinh tiếp xúc với đá mới đảm bảo món kem được ngon.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 2
Muối hột sẽ giúp đá viên lâu tan và lạnh hơn để giúp kem mau đông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cuối cùng, bạn phủ một lớp khăn lên trên tô đá viên và chờ khoảng 15 phút là có thể lấy ra thưởng thức ngay.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 3
Món kem chocolate đã hoàn thành mà không cần đến tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2

Nguyên liệu:

Heavy cream: 300ml

Vụn bánh quy chocolate: 1/2 chén

Tinh chất vani: 10ml

Sữa tươi có đường: 500ml

Túi zip: 2 cái (Bạn có thể mua tại các siêu thị)

Muối hột: 100g

Đá viên

Thực hiện:

Bước 1: Bạn lần lượt cho heavy cream, hương vani, sữa tươi có đường và vụn bánh quy vào túi zip thứ nhất sau đó vuốt chặt miệng túi.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 4
Đổ tất cả nguyên liệu vào túi zip và đóng chặt lại - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiếp theo cho đá lạnh vào 1/2 túi zip thứ hai, sau đó rải muối hột sao cho phủ đều khắp túi. Việc cho muối vào đá có tác dụng làm lâu tan và độ lạnh được tăng lên nhiều lần, giúp kem nhanh đông.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 5
Cho đá viên và muối hột vào chiếc túi zip thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đặt chiếc túi thứ nhất vào trong chiếc túi thứ hai sao cho túi chứa kem được túi đá lạnh bao phủ xung quanh, sau đó vuốt chặt miệng túi.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 6
Túi đá và muối hột sẽ giúp kem đông lại nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng lắc chiếc túi này thật nhanh trong khoảng 5 phút sau đó để yên khoảng 10 - 15 phút là kem đã đông và có có thể dùng ngay.

Không cần dùng tủ lạnh, bạn vẫn có món kem mát lạnh ngon hết sẩy với cách làm này - Ảnh 7
Sau khoảng 15 phút món kem của bạn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công với cách làm kem vừa đơn giản, nhanh không cần dùng đến tủ lạnh!

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