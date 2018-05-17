Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức

Chăm sóc con 17/05/2018 14:48

Bằng nguyên liệu không quá cầu kỳ, mẹ sẽ nhanh chóng làm được món kem xoài hấp dẫn cho bé yêu giải nhiệt mùa hè.

Xoài là loại trái cây nhiệt đới đặc trưng giàu vitamin và khoáng chất. Theo các chuyên gia, xoài chứa nhiều calo giúp cơ thể trẻ nhận được nguồn năng lượng dồi dào, hệ miễn dịch không ngừng được tăng cường. Vitamin A trong quả xoài giúp trẻ có đôi mắt sáng, cải thiện thị lực. Các vitamin nhóm B tốt cho hệ thần kinh và hệ tim mạch ở trẻ. Các nguyên tố vi lượng (đồng, kali, natri, magie...) trong xoài sẽ giúp cân bằng cơ thể, thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu diễn ra tốt hơn.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 1
Quả xoài vị thơm ngon có thể chế biến thành nhiều món ăn dặm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì công dụng tuyệt vời từ quả xoài mà trẻ em từ độ tuổi ăn dặm trở đi đã được mẹ cho thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ loại trái cây này: Xoài trộn sữa chua, sinh tố xoài và đặc biệt là kem xoài khi hè về.

Để làm được món kem xoài thơm ngon, dẻo mịn, mẹ chỉ cần chuẩn bị một số nguyên liệu dễ tìm với cách làm nhanh gọn dưới đây.

Cách làm kem xoài cho bé

Nguyên liệu:

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 2
Nguyên liệu làm kem xoài có mặt ở hầu hết các khu chợ và siêu thị - Ảnh minh họa: Internet

- Xoài chín: 400g

- Kem whipping: 200g

- Sữa đặc: 70g

- Đường: 70g

- Vani: 2 ống

- Chanh tươi: 1 miếng

Thực hiện:

Bước 1: Xoài chín mẹ chọn quả vàng ươm, chín đều đẹp mắt. Sau đó gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Một miếng xoài cắt hạt lựu, để riêng dùng trộn với kem.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 3
Xoài rửa sạch, gọt vỏ - Ảnh minh họa: Internet
Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 4
Lấy một miếng nhỏ cắt hạt lựu để riêng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Phần xoài cắt mẹ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm đường, vani vào hỗn hợp.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 5
Cho xoài đã cắt nhỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho kem tươi vào âu, dùng máy đánh trứng hoặc phới lồng đánh bông.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 6
Đổ kem tươi ra âu sau đó đánh bông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trộn xoài xay nhuyễn, sữa đặc, nước cốt chanh tươi vào âu đựng kem rồi trộn đều tay. Cho phần xoài đã cắt hạt lựu vào hỗn hợp kem đã trộn.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 7
Cho xoài và các nguyên liệu đã chuẩn bị vào âu kem đánh đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho hỗn hợp vào khay đựng, đậy nắp lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 8 tiếng để kem đông lại. Sau cùng, mẹ dùng muỗng múc kem xoài ra ly cho bé thưởng thức.

Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức - Ảnh 8
Cho hỗn hợp kem xoài vào ngăn đông tủ lạnh sau đó lấy ra cho bé thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Kem xoài thơm, mịn, vị ngọt thanh mát lạnh sẽ khiến bé thích thú trong những ngày hè nóng bức. Chúc các mẹ thành công với cách làm kem xoài đơn giản cho bé!

Trẻ 6 tháng tuổi nên ăn gì để phát triển tốt?

Trẻ 6 tháng tuổi nên ăn gì để phát triển tốt?

Không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp với trẻ 6 tháng tuổi. Vì vậy mẹ cần phải nắm rõ các loại đồ ăn bé có thể ăn được để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kem xoài cho bé cách làm kem xoài ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp