Cách làm kem xoài đơn giản cho bé yêu trong ngày hè nóng bức

Bằng nguyên liệu không quá cầu kỳ, mẹ sẽ nhanh chóng làm được món kem xoài hấp dẫn cho bé yêu giải nhiệt mùa hè.
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Xoài là loại trái cây nhiệt đới đặc trưng giàu vitamin và khoáng chất. Theo các chuyên gia, xoài chứa nhiều calo giúp cơ thể trẻ nhận được nguồn năng lượng dồi dào, hệ miễn dịch không ngừng được tăng cường. Vitamin A trong quả xoài giúp trẻ có đôi mắt sáng, cải thiện thị lực. Các vitamin nhóm B tốt cho hệ thần kinh và hệ tim mạch ở trẻ. Các nguyên tố vi lượng (đồng, kali, natri, magie...) trong xoài sẽ giúp cân bằng cơ thể, thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu diễn ra tốt hơn.
Chính vì công dụng tuyệt vời từ quả xoài mà trẻ em từ độ tuổi ăn dặm trở đi đã được mẹ cho thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ loại trái cây này: Xoài trộn sữa chua, sinh tố xoài và đặc biệt là kem xoài khi hè về.
Để làm được món kem xoài thơm ngon, dẻo mịn, mẹ chỉ cần chuẩn bị một số nguyên liệu dễ tìm với cách làm nhanh gọn dưới đây.
Cách làm kem xoài cho bé
Nguyên liệu:
- Xoài chín: 400g
- Kem whipping: 200g
- Sữa đặc: 70g
- Đường: 70g
- Vani: 2 ống
- Chanh tươi: 1 miếng
Thực hiện:
Bước 1: Xoài chín mẹ chọn quả vàng ươm, chín đều đẹp mắt. Sau đó gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Một miếng xoài cắt hạt lựu, để riêng dùng trộn với kem.
Bước 2: Phần xoài cắt mẹ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm đường, vani vào hỗn hợp.
Bước 3: Cho kem tươi vào âu, dùng máy đánh trứng hoặc phới lồng đánh bông.
Bước 4: Trộn xoài xay nhuyễn, sữa đặc, nước cốt chanh tươi vào âu đựng kem rồi trộn đều tay. Cho phần xoài đã cắt hạt lựu vào hỗn hợp kem đã trộn.
Bước 5: Cho hỗn hợp vào khay đựng, đậy nắp lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 8 tiếng để kem đông lại. Sau cùng, mẹ dùng muỗng múc kem xoài ra ly cho bé thưởng thức.
Kem xoài thơm, mịn, vị ngọt thanh mát lạnh sẽ khiến bé thích thú trong những ngày hè nóng bức. Chúc các mẹ thành công với cách làm kem xoài đơn giản cho bé!