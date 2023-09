Mẹ cần làm cách nào để giảm đau cho trẻ sau khi tiêm phòng?

Những việc mẹ nên làm sau khi trẻ tiêm phòng về

Nhiều nghiên cứu cho biết hành vi của cha mẹ ảnh hưởng đến 50% cảm xúc của trẻ khi được đưa đi tiêm. Cơn đau của trẻ chỉ là nhất thời, trong khi các mũi vắc-xin sẽ tạo ra hệ thống miễn dịch bảo vệ sức khỏe cho trẻ sau thời điểm đi tiêm.

Mẹ hãy bình tĩnh trấn an bé, phân tán sự chú ý để bé nhanh chóng quên đi cơn đau sau khi tiêm phòng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ sơ sinh, trước, trong và sau khi tiêm phòng, mẹ cần cho bé bú đủ. Được bú no say, trẻ sẽ giảm cảm giác đau đớn. Trong quá trình tiêm phòng, mẹ có thể phân tán tư tưởng bằng cách cho trẻ cầm món đồ chơi yêu thích hàng ngày; Ca hát hoặc trò chuyện cùng bé. Thái độ bình tĩnh của mẹ sẽ giúp bé cảm thấy an tâm và bắt chước tương tự.

Sau khi tiêm xong, mẹ hãy ôm bé ở tư thế đứng, xoa nhẹ vùng bị tiêm để bé cảm thấy dễ chịu hơn. Những lần tiêm chủng sau, mẹ có thể quan sát biểu hiện của bé (quấy khóc hay vẫn chơi bình thường) để hiểu được cơn đau và cách chăm sóc bé thích hợp.