Chẳng còn lo ăn phải rau củ quả chứa thuốc trừ sâu nhờ những cách đơn giản giúp loại bỏ hoàn toàn hóa chất này

Tốt nhất bạn cần tuân thủ theo những nguyên tắc rửa rau củ quả dưới đây:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , để đạt năng suất cao, một số nông dân có thể sử dụng nhiều phân bón hoá học hoặc phun thuốc trừ sâu sát ngày thu hoạch, không tuân thủ thời gian cấm phun thuốc trừ sâu. Chính vì vậy, nếu chỉ rửa bằng nước thông thường sẽ không thể loại bỏ hết các bụi bẩn, thuốc trừ sâu gây hại sức khỏe .

- Ngâm rau trong nước sạch khoảng 5-10 phút trước khi rửa. Cách làm này có tác dụng trung hòa tính độc tố ở thuốc trừ sâu.

- Sử dụng nước muối 5% để rửa rau.

- Đối với các loại củ quả thì sau khi rửa nên gọt sạch vỏ trước khi chế biến.

Nếu chỉ rửa bằng nước thông thường sẽ không thể loại bỏ hết các bụi bẩn - Ảnh minh họa: Internet

- Với một số loại rau như súp lơ, đỗ, rau cần… sau khi rửa sạch nên chần qua nước nóng khoảng 2 phút. Phương pháp này có thể giảm lượng thuốc trừ sâu đến 30%. Sau đó khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ loại bỏ được 90% lượng chất hóa học gây hại.

- Bạn có thể phơi rau dưới ánh nắng mặt trời khoảng 5 phút để lượng thuốc trừ sâu trên thực phẩm bị phá vỡ, phân giải (thủy ngân hữu cơ, clo hữu cơ giảm được khoảng 60%).

Một số cách loại bỏ thuốc trừ sâu trong rau quả

Ngâm với nước vo gạo

Nếu muốn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn nên ngâm rau trong nước vo gạo để trung hòa các hóa chất độc hại có trong thuốc trừ sâu.

Nếu muốn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn nên ngâm rau trong nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng baking soda

Những dưỡng chất có trong baking soda giúp làm sạch bề mặt các loại trái cây, rau quả chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 4 thìa nhỏ baking soda vào thau nước chứa khoảng 1,5 lít nước rồi khuấy đều, sau đó cho thực phẩm vào ngâm 15 phút.

Bạn chỉ cần cho 4 thìa nhỏ baking soda vào thau nước chứa khoảng 1,5 lít nước rồi khuấy đều, sau đó cho thực phẩm vào ngâm 15 phút - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn dùng khăn lau khô củ quả hoặc trái cây là có thể dùng được. Đối với các loại rau, chỉ nên ngâm hỗn hợp trong vòng 5-7 phút rồi rửa lại với nước sạch. Baking soda chỉ có tác dụng loại bỏ những bụi bẩn, vi khuẩn trên bề mặt, sau đó các bạn phải rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh để loại bỏ các độc tố của thuốc trừ sâu, chất bảo quản…