Món ăn nhà làm ngon ‘chuẩn 5 sao’ với những bí quyết nấu nướng đầu bếp nổi tiếng chỉ muốn giấu kĩ

Biết được những bí quyết nấu ăn cực hay ho này, bữa cơm gia đình bạn sẽ trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn hẳn ngoài hàng.

Chuyện bếp núc tuy đơn giản nhưng cũng tốn không ít thời gian và công sức của chị em nội trợ. Thế nhưng, chỉ cần biết những mẹo nấu nướng cực đơn giản dưới đây, món ăn bạn làm ra sẽ thơm ngon đúng điệu lại tiết kiệm rất nhiều thời gian. Những bí quyết nấu nướng giúp món ăn ngon hơn ngoài hàng Dùng gừng để rán cá không dính chảo Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, thường được dùng để khử mùi của các loại thịt như vịt, bò… Thế nhưng bạn có biết ngoài công dụng khử mùi hiệu quả, gia vị này còn là một trợ thủ đắc lực giúp món cá rán không bị dính chảo.

Bằng cách cho gừng vào chảo khi chiên, món cá sẽ không bị dính chảo - Ảnh minh họa: Internet Trước khi chiên cá, bạn để chảo thật khô rồi dùng gừng tươi xát lên bề mặt chảo. Sau đó mới đổ dầu vào chiên cá, mẹo nhỏ này sẽ giúp món cá rán vàng giòn thơm ngon, không bị tróc da và dính chảo. Bằng cách cho gừng vào chảo khi chiên, bạn còn có thể tiết kiệm được một lượng dầu và thời gian chế biến đấy! Dùng chanh để chiên trứng vàng xốp Chắc hẳn bạn sẽ rất hiếu kỳ khi thấy ai đó nhỏ chanh vào trứng khi chiên. Thật ra đây là mẹo nấu ăn cực hay ho giúp món trứng chiên vàng xốp hơn. Khi đánh trứng, bạn hãy thêm vài giọt nước cốt chanh và một thìa dầu ăn vào, đánh đến khi hỗn hợp nổi bọt thì đem chiên vàng. Món trứng rán sẽ có mùi thơm và màu vàng tươi bắt mắt. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm một chút bột nở vào trứng trước khi chiên để món ăn xốp mềm và thơm hơn.

Cho vài giọt chanh vào trứng, món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Dùng giấm để làm mềm thịt Nếu bạn đang chuẩn bị món hầm thì đừng bỏ qua mẹo nấu ăn đơn giản này nhé! Khi chế biến, bạn hãy ngâm thịt với một ít giấm rồi để qua đêm. Lượng axit có trong giấm sẽ giúp làm mềm thịt mà không làm mất đi sự tươi ngon của thực phẩm. Các mẹ có thể chọn mua giấm trái cây hoặc giấm gạo, trừ việc làm mềm thịt thì còn có thể dùng để khử mùi thức ăn hoặc làm tươi rau củ rất hiệu quả. Lượng axit có trong giấm sẽ giúp làm mềm thịt mà không làm mất đi sự tươi ngon của thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet Dùng khoai tây để hút vị mặn của món ăn Bạn lỡ tay nấu món ăn quá mặn mà bữa tiệc thì lại sắp bắt đầu. Đừng lo lắng, mẹo nhỏ đơn giản sau sẽ giúp khắc phục sự cố này trong vòng “một nốt nhạc”. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng thái vài lát khoai tây tươi thả vào nồi, ngâm khoai trong khoảng 15 phút rồi vớt ra, món ăn sẽ được điều vị hoàn hảo. Khoai tây sẽ hút bớt muối trong món ăn mà không làm ảnh hưởng đến hương vị của món nên bạn có thể dùng để “chữa cháy” các món canh, món kho, món xào bị mặn, vô cùng nhanh chóng phải không nào! Bạn có thể dùng khoai tây để khắc phục món ăn bị mặn - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là một số bí quyết nấu ăn cực hay ho mà chị em nên “bỏ túi” ngay để biến những món nhà làm ngon hơn nhà hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-an-nha-lam-ngon-chuan-5-sao-voi-nhung-bi-quyet-nau-nuong-dau-bep-noi-tieng-chi-muon-giau-ki-304745.html