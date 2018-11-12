Những mẹo vặt nhà bếp ngay cả đầu bếp nổi tiếng cũng không biết, cực hay ho lại vô cùng đơn giản

Mẹo vặt trong bếp 12/11/2018 17:54

Bạn luôn phải bận rộn với công việc nhà và chẳng còn thời gian dành cho bản thân. Đừng lo lắng, chuyện bếp núc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nếu bạn biết được những mẹo vặt cực đơn giản sau.

Những mẹo làm bếp cực đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích này sẽ giúp tiết kiệm không ít thời gian cho bạn, công việc nhà giờ đây sẽ trở nên nhẹ nhàng như phẩy bàn tay.

Chắc hẳn bạn sẽ vô cùng thích thú khi “bỏ túi” những bí quyết làm bếp cực hay ho này đấy!

Những mẹo làm bếp cực hay ho dành cho chị em nội trợ

- Bạn luôn gặp phải tình trạng nước mắt lưng tròng khi cắt hành tây và đã thử nhiều cách để khắc phục nhưng không thành công. Hãy áp dụng ngay mẹo vặt cực đơn giản này để giải quyết vấn đề nhé! Trước khi cắt hành tây, bạn hãy cho chúng vào tủ lạnh khoảng 15 phút, đảm bảo sẽ không còn bị cay mắt nữa.

Những mẹo vặt nhà bếp ngay cả đầu bếp nổi tiếng cũng không biết, cực hay ho lại vô cùng đơn giản - Ảnh 1
Trước khi cắt hành tây, bạn hãy cho chúng vào tủ lạnh khoảng 15 phút - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian bóc trứng sau khi luộc thì hãy cho thêm vào nước luộc vài lát chanh. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay thế chanh bằng 1/2 thìa bột baking soda.

- Đang chuẩn bị nguyên liệu nướng bánh nhưng bạn chợt nhận ra không đủ lượng trứng cần dùng, hãy dùng chuối thay thế trứng theo tỷ lệ 1 quả trứng tương ứng với 1 nửa quả chuối. Món bánh của bạn không hề mất đi hương vị vốn có mà còn thơm ngon hơn.

- Để ly cà phê trở nên thơm ngon hơn, hãy trộn một ít bột quế với cà phê. Đảm bảo thức uống của bạn sẽ có hương vị thơm ngon khó cưỡng.

- Trước khi bóc tỏi, bạn hãy cho vào lò vi sóng quay trong vòng 15 giây sẽ giúp công việc tưởng chừng khó nhằn này trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn có thể bóc cả chục củ tỏi mà không tốn quá nhiều công sức.

Những mẹo vặt nhà bếp ngay cả đầu bếp nổi tiếng cũng không biết, cực hay ho lại vô cùng đơn giản - Ảnh 2
Trước khi bóc tỏi, bạn hãy cho vào lò vi sóng quay trong vòng 15 giây - Ảnh minh họa: Internet

- Khi lựa chọn ớt chuông để chế biến món ăn, bạn hãy chọn những quả có phần đuôi 3 múi vì chúng thường sở hữu hương vị đậm đà hơn, thích hợp để chế biến các món cần nấu chín. Còn nếu muốn làm gỏi hoặc ăn sống, bạn nên chọn những quả ớt có 4 múi, nó sẽ có vị ngọt hơn.

- Bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè chuẩn bị bắt đầu nhưng bạn chợt nhớ chưa để nước ngọt vào tủ lạnh. Đừng lo lắng, hãy quấn khăn giấy xung quanh chai nước và bỏ vào tủ. Mẹo nhỏ này sẽ giúp làm lạnh nhanh hơn gấp nhiều lần.

- Bạn mệt mỏi vì luôn phải dọn căn bếp bừa bộn sau khi nấu ăn. Để nước trong nồi khi sôi không bị trào bọt ra ngoài, bạn hãy đặt chiếc muỗng gỗ ngang miệng nồi, nó sẽ giúp giữ cho bọt khỏi trào ra ngoài và không còn tình trạng lênh láng trên mặt bếp.

Những mẹo vặt nhà bếp ngay cả đầu bếp nổi tiếng cũng không biết, cực hay ho lại vô cùng đơn giản - Ảnh 3
Để nước trong nồi khi sôi không bị trào bọt ra ngoài, bạn hãy đặt chiếc muỗng gỗ ngang miệng nồi - Ảnh minh họa: Internet

Những mẹo vặt làm bếp cực hay ho trên đây sẽ giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, bạn chỉ ước biết sớm hơn.

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