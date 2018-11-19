Tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong bếp, mùi tanh cá dính ở tay sẽ ‘biến mất’ nhanh chóng

Mẹo vặt trong bếp 19/11/2018 17:06

Nếu mùi tanh cá bám trên tay khó loại bỏ, bạn hãy thử áp dụng những mẹo khử mùi cực đơn giản sau nhé!

Sau khi chế biến các món ăn làm từ cá, bạn thường gặp tình trạng mùi tanh bám trên tay và rất khó loại bỏ kể cả khi bạn đã sử dụng xà phòng để rửa kỹ. Tuy nhiên, chỉ với vài nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn có thể thoát khỏi tình trạng mùi tanh cá bám trên tay dai dẳng cả ngày.

Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp đánh bay mùi tanh cá dính ở tay, bạn đừng bỏ qua nhé!

Những cách khử mùi tanh cá dính ở tay cực nhanh

Rửa bằng giấm

Giấm ăn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn và thường có sẵn trong gian bếp. Để khử mùi tanh nhanh chóng sau khi mổ cá, bạn chỉ việc rửa tay với nước sạch sau đó rót một ít giấm ra tay. Sau đó xoa hai bàn tay với nhau, làm sạch cả phần móng và các kẽ tay để mùi tanh biến mất hoàn toàn.

Tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong bếp, mùi tanh cá dính ở tay sẽ ‘biến mất’ nhanh chóng - Ảnh 1
Thay vì dùng xà phòng, hãy vào bếp tìm một chút giấm để đánh bay mùi cá bám trên tay hiệu quả tức thì nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi bằng chanh

Bạn có thể sử dụng các loại quả như chanh, cam hoặc quýt để chà xát lên tay. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng vỏ của những loại quả này để khử mùi hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cắt đôi quả chanh rồi chà trực tiếp lên tay, móng tay và các kẽ tay. Đối với vỏ cam quýt, bạn bóp nát vỏ để tinh dầu bắn ra tay đồng thời xoa vỏ lên tay. Mùi thơm của tinh dầu từ vỏ các loại quả này sẽ giúp tay bạn hết mùi tanh hoàn toàn. Cuối cùng, bạn chỉ cần rửa tay lại bằng nước sạch là xong.

Tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong bếp, mùi tanh cá dính ở tay sẽ ‘biến mất’ nhanh chóng - Ảnh 2
Bạn có thể sử dụng các loại quả như chanh, cam hoặc quýt để chà xát lên tay - Ảnh minh họa: Internet

Rửa bằng kem đánh răng

Chắc hẳn kem đánh răng là đồ vật không thể thiếu trong mỗi gia đình. Kem đánh răng chứa nhiều chất có khả năng khử mùi tanh cá ở tay giống như khử mùi hôi của răng miệng vậy.

Sau mỗi lần chế biến cá, hãy dùng kem đánh răng để khử mùi tanh tức thì. Cách làm rất đơn giản, bạn bóp kem đánh răng lên tay rồi xoa đều như rửa bằng xà phòng rồi rửa lại tay dưới vòi nước sạch là được.

Tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong bếp, mùi tanh cá dính ở tay sẽ ‘biến mất’ nhanh chóng - Ảnh 3
Sau mỗi lần chế biến cá, hãy dùng kem đánh răng để khử mùi tanh tức thì - Ảnh minh họa: Internet

Rửa bằng nước trà

Nếu nhà đang có sẵn nước trà, bạn có thể dùng nó để rửa tay sau khi mổ cá khiến tay hết mùi tanh, chẳng còn nỗi lo mùi dai dẳng cả ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể cho lá trà vào kho cùng với cá để giảm mùi tanh mà hương vị món ăn cũng hấp dẫn hơn.

Trên đây là một số cách đơn giản giúp khử mùi tanh tức thì bạn có thể áp dụng ngay, hãy “bỏ túi” mẹo nhỏ nhà bếp này chị em nhé!

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