Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình

Nấu gì hôm nay 12/09/2018 16:39

Thịt heo xào cay với hương vị thơm ngon đậm đà, cay nồng đặc trưng sẽ giúp bữa cơm gia đình ngày se lạnh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà, đảm bảo ngon hơn ngoài hàng.

Những món ăn Hàn Quốc như kim chi, cơm cuộn, tokbokki… luôn được rất nhiều người yêu thích. Trong đó, món thịt heo xào cay Bulgogi theo phong cách Hàn Quốc với hương vị thơm ngon khó cưỡng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để đổi vị cho bữa cơm gia đình ngày se lạnh.

Các món ăn cay luôn giúp kích thích khẩu vị, đồng thời mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Khác với món thịt lợn xào cay thông thường, món ăn này đặc biệt hấp dẫn hơn nhờ sự kết hợp của các loại gia vị khác nhau. Từng miếng thịt lợn được tấm ướp vàng ươm, hòa quyện với hương vị của các nguyên liệu hấp dẫn khiến món ăn trở nên vô cùng bắt mắt.

Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình - Ảnh 1
Món thịt heo xào cay Bulgogi theo phong cách Hàn Quốc với hương vị thơm ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm nên bạn có thể thực hiện ngay để cùng gia đình thưởng thức. Dưới đây là công thức cho món thịt lợn xào cay Hàn Quốc ngon đúng điệu:

Cách làm thịt heo xào cay Hàn Quốc đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 600g thịt lợn

- 1 củ hành tây, thái sợi vừa, 1 thìa súp dầu ăn

- 30g hành lá, thái nhỏ

- 1 thìa súp hạt mè rang

Nguyên liệu làm xốt hỗn hợp

- 100g táo hoặc lê

- 50g hành củ tím

- 3 thìa súp bột ớt Hàn Quốc

- 3 thìa súp nước tương

- 3 thìa súp mật ong (hoặc đường nâu)

- 2 thìa súp tương ớt

- 2 thìa súp rượu gạo (mirin)

-1 thìa súp tỏi băm

- 1 thìa súp gừng

- 1/8 thìa cà phê tiêu xay

Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bước đầu tiên, bạn cho tất cả các nguyên liệu và gia vị làm xốt vào máy xay, xay nhuyễn.

Thịt heo đem rửa sạch rồi thái thành từng miếng nhỏ, mỏng, vừa ăn. Cho thịt vào tô lớn rồi đổ hỗn hợp xốt vào, dùng tay trộn đều để thịt ngấm đều gia vị. Để món ăn ngon đậm đà, bạn nên ướp thịt trong khoảng 30-45 phút.

Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình - Ảnh 3
Ướp thịt với nước xốt khoảng 30 phút để ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bắc chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ăn đun nóng rồi cho thịt heo đã ướp vào xào trên lửa vừa. Dùng đũa đảo đều liên tục trong khoảng 10 phút. Khi thịt vừa chín tới, bạn cho thêm hành tây vào xào đến khi thịt chín mềm. Cuối cùng, bạn nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi thêm hành lá và mè vào, đảo đều vài lần rồi tắt bếp.

Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình - Ảnh 4
Cho thịt đã ướp vào xào với lửa vừa - Ảnh minh họa: Internet

Thịt heo xào cay sau khi hoàn thành cho ra đĩa, ăn cùng với cơm trắng, dưa leo và kim chi. Thịt heo mềm thơm, đậm đà gia vị, cay cay sẽ giúp bữa ăn ngon miệng hơn.

Ngày trời se lạnh, vào bếp làm ngay món thịt heo xào cay Hàn Quốc ngon đậm đà giúp đổi vị cho cả gia đình - Ảnh 5
Sẽ thật tuyệt vời khi ăn thịt heo xào cay cùng cơm nóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên đổi món cho gia đình mình như thế nào, thì chắc hẳn món thịt heo xào cay Hàn Quốc sẽ là một gợi ý tuyệt vời đấy! Chúc bạn thành công với cách làm thịt heo xào cay cực đơn giản này nhé!

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