Cách làm cà muối xổi ăn ngay giòn ngon cực đơn giản, dùng bao nhiêu cơm cũng hết

Cách muối cà khá đơn giản nhưng không phải ai cũng có bí quyết để cà muối xổi giữ được độ trắng, khi ăn giòn không bị mềm và quan trọng hơn cà không bị ngái.

Cà muối xổi là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình. Những cách muối cà thông thường phải mất từ 3-5 ngày mới ăn được, riêng với cà muối xổi thì bạn có thể dùng ngay.

- 1kg cà pháo (nên chọn những trái đều nhau, không quá non cũng không quá già)

Dưới đây là cách làm cà muối xổi giòn ngon cực đơn giản tại nhà, chị em có thể thực hiện ngay:

- 10 quả ớt sừng

- 3 củ tỏi

- 1 nhánh gừng

- Gia vị thông thường: muối, đường…

- 1 hũ thủy tinh

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cà pháo mua về đem phơi nắng khoảng 1-2 tiếng để cà héo đi. Sau đó cắt bỏ phần cuống nhưng tránh cắt quá sát, cho toàn bộ cà vào ngâm trong chậu nước muối loãng khoảng 15 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước lạnh rồi vớt ra để ráo.

Cà ngâm trong chậu nước muối loãng khoảng 15 phút - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi bóc sạch vỏ, đập dập. Ớt sừng cắt phần cuống, rửa sạch rồi thái lát vừa. Gừng cạo vỏ, rửa sạch và thái chỉ.

Bắc nồi lên bếp, cho 1 lít nước vào đun sôi với 1 thìa đường, 3 thìa muối, nêm nếm sao cho nước có vị mặn hơn nấu canh là được. Sau khi đun sôi, để nước nguội khoảng 30 độ C là vừa muối cà, nếu muốn cà nhanh chua bạn có thể thêm vào 1 thìa nước mắm.

Hũ thủy tinh rửa sạch, lau khô rồi rắc dưới đáy hũ một lớp muối mỏng và tỏi đập dập. Sau đó xếp cà vào hũ, cho thêm vài lát ớt đỏ để tạo màu sắc bắt mắt, giúp hũ cà thêm phần hấp dẫn và có vị cay nồng nhẹ.

Cà cho vào hũ thủy tinh ngâm khoảng 30-60 phút là có thể dùng ngay - Ảnh minh họa: Internet

Đổ dung dịch nước đã pha muối, đường ở trên vào sao cho ngập mặt cà. Cho thêm ít gừng thái chỉ, ớt thái lát lên trên. Dùng đĩa nhỏ hoặc vỉ nén chèn lên trên để cà không bị nổi khỏi mặt nước. Cách này sẽ giúp cà không bị thâm đen và giữ được độ giòn ngon.

Với cách làm cà muối xổi cực đơn giản này, chỉ sau khoảng 30-60 phút là có thể lấy ra sử dụng ngay. Bạn nên để hũ cà trong ngăn mát của tủ lạnh để cà giòn ngon hơn.

Cà muối xổi ngon sẽ có màu sắc bắt mắt, cà giữ được độ trắng, giòn ngon, chua cay khi ăn.

Cách làm cà muối xổi rất đơn giản phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm cà muối xổi ăn ngay cực đơn giản này tại nhà nhé!