Cách làm gà nướng mật ong ngon hơn nhà hàng cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn

Cách làm cánh gà nướng mật ong khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để gà ngon đậm đà, mặt ngoài vàng ươm, giòn tan nhưng phần thịt bên trong lại dai ngọt tự nhiên và không bị khô.

Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng và dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Trong đó phải kể đến món gà nướng mật ong thơm ngon được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc trưng vốn có.

- 10 cánh gà (bạn có thể chọn phần đùi cánh, phần giữa cánh hoặc đùi gà đều được)

Dưới đây là cách làm gà nướng mật ong thơm phức, giòn tan ăn mãi không chán. Còn cần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

- 1 củ hành khô băm nhỏ, vài nhánh tỏi băm, tiêu, 1 thìa kem tươi whipping cream

- Gia vị ướp gà: 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu, nước mắm

- Hỗn hợp phết cánh gà khi đã nướng chín: 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu ăn

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cánh gà mua về rửa sạch, xát với một chút muối và giấm để khử hoàn toàn mùi hôi, sau đó rửa lại với nước rồi để ráo.

Cho phần cánh gà vào tô lớn, ướp với hành tỏi băm, tiêu, kem tươi whipping cream, 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu và một chút nước mắm trong khoảng 1-2 tiếng. Lưu ý, trộn đều các nguyên liệu để thịt gà ngấm đều gia vị. Nếu muốn món ăn thơm ngon đậm đà hơn, bạn có thể ướp thịt qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.

Ướp thịt gà với các loại gia vị đã chuẩn bị sẵn để món ăn đậm đà hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Xếp cánh gà đã ướp gia vị vào khay nướng và cho vào lò nướng đã được làm nóng ở nhiệt độ 200 độ C. Nướng khoảng 10 phút thì mang ra trở mặt rồi quét thêm hỗn hợp nước ướp cánh gà. Tiếp tục cho vào lò nướng đến khi 2 mặt của cánh gà chín vàng đều thì lấy ra.

Lúc này bạn tiến hành quét hỗn hợp mật ong và dầu ăn để cánh gà vàng bóng hấp dẫn, không bị khô và có vị thơm ngọt đặc trưng.

Nướng đến khi thịt gà vàng ươm 2 mặt là được - Ảnh minh họa: Internet

Cánh gà sau khi nướng sẽ có màu vàng sậm, đẹp mắt, lớp da bên ngoài giòn rụm còn phần thịt bên trong mềm dai vừa phải. Bạn có thể dùng cánh gà nướng mật ong với tương ớt hoặc muối ớt.

Cánh gà chiên nước mắm thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm gà nướng mật ong cực đơn giản này tại nhà nhé!