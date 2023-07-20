Bật mí một loại lá làm lông vịt giúp vịt trắng tinh thơm phức không còn một cọng lông măng

Món thịt vịt vừa lành tính vừa bổ thận mát gan rất tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, thịt vịt còn có thể chế biến được nhiều món ăn ngon được người dân yêu thích như thịt vịt, thịt nướng, lẩu vịt, vịt om sấu...

- Vịt sau khi cắt tiết nhúng qua nước lạnh cho ướt đều lông, da.

- Vớt vịt ra, rưới chút rượu trắng hoặc giấm gạo nên mình vịt, để như thế trong 10 phút.

- Sau khi nước sôi, dùng nước luộc lá đu đủ này để nhúng vịt vào. Chúng ta thường có thói quen nhúng vịt vào nước thật sôi, tức là nước sôi 100 độ C. Tuy nhiên, việc dùng nước quá nóng sẽ làm cho lỗ chân lông của vịt co lại. Trong bước này, bạn chỉ cần nhúng vịt vào nước nóng chừng 40-50 là được, để một vài phút và nhổ thử vài cái lông. Nếu thấy nhổ dễ, bạn vớt ra và tiến hành làm lông vịt.

Khi nhổ lông vịt, bạn cần miết tay sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được làm sạch, nhanh hơn.

Sau khi đã nhổ sạch lông vịt bạn có thể sử dụng một chút giấm ăn để tẩy sạch mùi hôi vốn có của vịt, để khi chế biến món ăn từ vịt sẽ thơm hơn.

Sau khi đã nhổ sạch lông vịt bạn có thể sử dụng một chút giấm ăn để tẩy sạch mùi hôi vốn có của vịt

Với 1 nắm lá đu đủ bạn sẽ nhổ sạch lông vịt dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đã nhổ sạch lông vịt bạn có thể sử dụng một chút giấm ăn để tẩy sạch mùi hôi vốn có của vịt, để khi chế biến món ăn từ vịt sẽ thơm hơn. Ngoài mẹo nhổ lông bằng lá đu đủ, các cụ ngày xưa cũng hay dùng lá khế chua hoặc rượu cho vào nước.

Với cách nhổ lông vịt đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng làm sạch lông tơ của vịt, ngay cả nàng dâu vụng đến mấy cũng sẽ thành công.

Ngoài lá đu đủ, bạn cũng có thể làm sạch lông vịt bằng rượu trắng hoặc giấm. Bạn cho vịt uống 1-2 muỗng rượu trắng hoặc giấm, chờ khoảng 10 phút cho lỗ chân lông nở ra lên rồi mới cắt tiết. Sau đó nhúng vịt vào nước sôi và nhổ lông như bình thường.

Ngoài lá đu đủ, bạn cũng có thể làm sạch lông vịt bằng rượu trắng hoặc giấm

Nếu không cho vịt uống rượu thì sau khi cắt tiết, bạn nhúng cả con vịt vào chậu nước lạnh. Vớt vịt ra, tưới giấm hoặc rượu trắng lên, để yên trong 10 phút rồi nhúng vào nước ấm trong 10 phút. Cách này sẽ khiến lỗ chân lông giãn ra hoàn toàn. Với phương pháp này bạn không nên trụng vịt trong nước sôi hoặc nước quá nóng mà dùng nước ấm tầm 50-60 độ C là tốt nhất.

Để làm lông nhanh, ngay từ khâu chọn vịt bạn nên mua những con vịt có những đặc điểm như ức tròn, cánh đan chéo, mỏ cứng và có màu vàng. Những con vịt này không quá già hay quá non nên có thịt chắc, da cổ và da bụng dày, lông cánh đã mọc đủ, ít lông măng. Vịt non thịt mềm nhưng có nhiều lông tơ, da bụng và cổ mỏng nên khi nhổ dễ kéo luôn cả lớp da đi. Bên cạnh đó nên chọn vịt đực, vì vịt đực ăn ngon hơn vịt cái.