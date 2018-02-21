Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những cách bảo quản thực phẩm sau Tết không lo ôi thiu này

Mẹo vặt trong bếp 21/02/2018 16:47

Phải làm sao khi thực phẩm thừa sau Tết còn quá nhiều? Hãy thử ngay những cách bảo quản thực phẩm không lo ôi thiu cực đơn giản dưới đây nhé!

Nhiều gia đình gặp phải tình trạng thực phẩm thừa sau Tết và nếu không biết cách bảo quản sẽ dễ khiến thực phẩm nhanh bị hỏng. Chính vì vậy, chị em hãy “bỏ túi” ngay những cách bảo quản thực phẩm thừa sau Tết cực đơn giản dưới đây để tránh tình trạng ôi thiu nhé!

Những cách bảo quản thực phẩm sau Tết

Bánh chưng

Bánh chưng nếu để bên ngoài nhiệt độ thường rất dễ bị mốc, nhất là khi thời tiết đang dần nóng lên. Chính vì vậy, nếu không thể dùng hết ngay, bạn nên bảo quản món ăn này trong tủ lạnh. Tuy nhiên, bánh chưng để lạnh có thể bị lại gạo nên mỗi lần dùng bạn nên luộc lại nhé!

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những cách bảo quản thực phẩm sau Tết không lo ôi thiu này - Ảnh 1
Bạn có thể bảo quản bánh chưng trong tủ lạnh để dùng dần - Ảnh: Ngọc Anh

Măng khô

Để bảo quản măng khô sau Tết, bạn nên cho thực phẩm này vào túi có khóa kéo và để ở những nơi tối, mát, tránh ẩm mốc.

Bên cạnh đó, bạn có thể cho măng vào nồi nước đun sôi khoảng 30 phút với lửa nhỏ, sau đó vớt ra cắt bỏ những chỗ già, rửa sạch. Cho măng vào ngâm với nước gạo để dùng dần, khoảng vài ngày thì thay nước 1 lần.

Bánh mứt

Những loại bánh mứt ngày Tết cũng rất dễ bị ẩm mốc. Tốt nhất bạn nên cho vào túi ni lông để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc cho vào lọ thủy tinh đậy nắp kín, đặt ở nơi khô thoáng. Cách này sẽ giúp bánh mứt luôn giữ được độ giòn ngon như ban đầu và có thể sử dụng lâu dài.

Riêng đối với những loại mứt ướt thì bạn nên cho lên bếp đun với một chút nước đường rồi đem sên đến khi mứt khô lại là có thể bảo quản như cách trên.

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những cách bảo quản thực phẩm sau Tết không lo ôi thiu này - Ảnh 2
Bạn nên cho mứt vào lọ thủy tinh đậy nắp kín và bảo quản trong tủ lạnh hoặc nơi khô thoáng - Ảnh: Internet

Giò chả

Nếu giò chả sau Tết còn quá nhiều, bạn có thể giữ trong tủ lạnh hoặc cắt thành từng miếng nhỏ, rim mặn với nước mắm để dùng dần.

Rau củ và hoa quả

Rau củ và hoa quả còn thừa sau ngày Tết rất dễ hỏng nếu không biết cách bảo quản. Trước khi để vào tủ lạnh, bạn nên nhặt bỏ hết những lá sâu, dập, phần bị hỏng, cắt bỏ phần rễ rồi cho vào túi ni lông sạch.

Đối với trái cây cũng vậy, bạn rửa sạch để ráo rồi chia thành từng túi nhỏ, buộc kín trước khi cho vào tủ lạnh bảo quản.

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những cách bảo quản thực phẩm sau Tết không lo ôi thiu này - Ảnh 3
Chọn lựa những loại rau củ quả còn tươi cho vào túi ni lông và bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh: Internet

Thực phẩm đông lạnh

Đối với thực phẩm đông lạnh, bạn nên chia lại thành từng túi hoặc hộp nhỏ, sao cho phù hợp với khẩu phần từng bữa ăn. Cách này sẽ giúp bạn rã đông thực phẩm an toàn hơn. Tuyệt đối không cho thực phẩm đã rã đông vào lại tủ lạnh, điều này sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập làm thực phẩm nhanh hỏng, đồng thời gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Trên đây là những cách bảo quản thực phẩm sau Tết chị em có thể áp dụng để tránh lãng phí và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Cách rã đông thực phẩm ngày Tết cực an toàn trong vài phút, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Những ngày cận Tết, hầu hết các gia đình đều có thói quen trữ thức ăn trong tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rã đông thực phẩm đúng cách và nhanh chóng.

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